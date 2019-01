Gazeta austriake “Tiroler Tageszeitung” ka intervistuar Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka shpjeguar arsyet që e nxisin të kërkojë shkëmbimin e territoreve me serbinë, ide e kundërshtuar fort në Kosovë.

Vienna (APA) – Presidenti kosovar Hashim Thaçi i sheh planet për një shkëmbim të territorit me Serbinë, si mënyrën më të mirë për të çuar përpara pranimin në BE dhe NATO. “Marrëveshja do të krijojë më shumë stabilitet dhe paqe në rajon. Për Kosovën kjo do të bënte të mundur hyrjen në BE dhe NATO, si dhe për Serbinë “, tha Thaçi të shtunën në një intervistë me APA në Vjenë.

Kosova nuk konsiderohet nga Serbia si shtet i pavarur, por si pjesë e territorit të vet. Përveç rreth tetëdhjetë vende të botës dhe vende të BE, si Spanja, Greqia, Qipro, Rumania dhe Sllovakia nuk e njohin Kosovën si shtet. Për t’u bashkuar me NATO-n ose BE-në, Kosova duhet të njihet nga të gjitha shtetet e saj anëtare si një shtet i pavarur.

“Nuk do të ketë kufi mono-etnik, të dyja vendet do të jenë multietnike,” tha ish-bashkë-themelues i forcës paraushtarake “Ushtria Çlirimtare e Kosovës” (UÇK), e cila luftoi në vitet ’90 për ndarjen e Kosovës nga Serbia. Tensionet në veri të Kosovës janë një nga arsyet për lidhjen e një marrëveshjeje me Serbinë së shpejti.

“Një marrëveshje e tillë do të thotë se kurrë më nuk do të ketë një luftë mes dy vendeve. Njerëzit do të kenë një jetë më të mirë, sepse marrëveshja do të përmirësojë situatën ekonomike, do të krijojë më shumë vende pune dhe do të hapë kufijtë “, tha Thaçi. Modeli është “modeli evropian”. 90 për qind e banorëve të Kosovës janë shqiptarë etnikë, por në veri të Kosovës dominojnë serbët.

Shanset për një marrëveshje të suksesshme janë po aq të mira sa kurrë më parë, sepse BE dhe SHBA mbështetën planet. “Një risi është se Rusia gjithashtu do të jetë e gatshme të pranojë një marrëveshje që miratohet nga të dyja palët,” tha presidenti. Prandaj është e rëndësishme të përdoret ky “moment për të arritur një marrëveshje që është e balancuar dhe merr parasysh interesat e të dy vendeve”.

“Në të kaluarën, nuk kishte një gatishmëri kaq të madhe. Nëse nuk e shfrytëzojmë këtë mundësi, njerëzit tanë do të na dënojnë për dekada të tëra, “vazhdoi ai.

Ndërsa Perëndimi mbështet në masë të madhe pavarësinë e Kosovës, Rusia është aleat i Beogradit.

Marrëveshja jo vetëm që duhet të rregullojë kufirin.

“Nuk është vetëm për shkëmbimin e zonës, por për të gjitha aspektet tjera”, shpjegoi Thaçi. “Kjo marrëveshje do të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse që gjithashtu merret me çështje të tjera, të tilla si të zhdukurit në luftën e popullit të Jugosllavisë, që ende nuk janë kthyer në shtëpi,” tha ai. Po ashtu, me “trashëgiminë kulturore të serbëve në Kosovë”. Po ashtu ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe “ato çështje që janë ende të hapura midis Kosovës dhe Serbisë”. “Marrëveshja do të zgjidhë problemin njëherë e mirëdhe të mos jetë një zgjidhje të përkohshme, që më pas mund të kthehet”, ka theksuar Thaçi.

Pretendimet për avokimin e një shteti të madh shqiptar, u hodhën poshtë nga Thaçi. “Nuk do të ketë as Shqipëri të Madhe, as Kosovë të Madhe. Në vend të kësaj, ne kërkojmë të integrojmë rajonin në hapësirën pan-evropiane, “tha ai.

Vendimi që u mor në dhjetor për të formuar ushtrinë kosovare, u kritikua rëndë nga Serbia. “Ky është një vendim i justifikuar të një shteti sovran, unë kam vendosur në bazë të vullnetit të popullit të Kosovës”, theksoi Thaçi. Ushtria është “multietnike” dhe duhet “të sigurojë paqe” me vende të tjera, si Serbia dhe komunitetet e tjera në rajon. “Gabimi ynë ishte se neve na u desh shumë kohë për të. U bë shumë vonë,” theksoi ai.