Autobusi i aksidentuar i tipit “Setra S-317 GT” ka poseduar polisë të vlefshme të sigurimit deri në janar të viti 2020. Polisa me numër 5453 e dhënë sipas obligimit ligjor nga Kompania e Sigurimeve “EuroSig”, ka të siguruar 59 vende të udhëtarëve në rast të fatkeqësive në komunikacion. Sipas dokumentit të siguruar nga Alsat, dëmshpërblimi do t’u bëhet vetëm udhëtarëve të aksidentuar, që në këtë rast, familjet e të vdekurve do të kompensohen me nga 4.500 euro për person. Për udhëtarët, që mund të mbeten invalid dhe nuk do të jenë më të aftë të punojnë, do të dëmshpërblehen me nga 9 mijë euro. Kurse, për udhëtarët me lëndime tjera do të marrin nga 2.200 euro për kurimet mjekësore.

Ne jemi të gatshëm të paguajmë 100% obligimin ligjor të kësaj polise, e cila vlerën maksimale e arrin në 675 mijë euro për të gjithë udhëtarët. Autobusi me targa GV-864-BT nuk ka qenë i siguruar në nivelin ‘Full Kasko’, por vetëm me llojin e “Auto-përgjegjësisë”, që nënkupton se vlera prej 370 mijë eurove për dëmet materiale nuk do t’i kompensohet kompanisë ‘Durmo Tours’ – njoftojnë nga Kompania e sigurimeve “EUROSIG”

Përderisa të tjerët merren me pasoja, ekspertët e komunikacionit dhe të auto-mekanikës këmbëngulin që të zbulohen shkaqet e aksidentit tragjik. Zoran Trajkovski, shofer me përvojë 25 vjeçare, tani më në pension thotë se agjencitë i lënë barrën e përgjegjësisë shoferëve që nga momenti i lëvizjes nga garazhi.

Shoferët çdo herë nuk janë fajtorë! Ekzistojnë disa pasoja që shkaktohen papritmas nga çrregullimi teknik i automjetit. Sipas meje një lloj i prishjes mund të ketë qenë ‘servo’ ose vetë kompjuteri i autobusit, të mos të mund shoferi të ndaloj atë. Sipas meje, ngaqë vetë firma posedon Qendrën e vet të Kontrollimit teknik, sigurisht që do të ketë lëshime. Pasi që secili pronar, për firmën e vet kujdeset që automjeti të jetë i gatshëm për të lëvizur, kurse sa mund të jetë ai në rregull teknikisht, atëherë nuk e di – tha Zoran Trajkovski, ekspert.

Me urdhër të prokurorit, autobusi është duke iu nënshtruar ekspertizës teknike nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, ndërsa më pas do të përgatitet mendim të shkruar për gjetjet e defekteve. Një ekip i Byrosë së Ekspertëve Ligjorë, i cili ishte i pranishëm në vendngjarje me prokurorin publik, është duke përgatitur raportin i cili do të përmbajë konstatimet për shkaqet e mundshme të aksidentit. Ndër të lënduarit nga aksidenti tragjik në Llaskarcë, është edhe shoferi Manoil Trifunovski. Prokuroria tha se ai do të merret në pyetje sërish posa të shërohet, së bashku me udhëtarët e tjerë të mbijetuar.