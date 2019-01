Dhjetra njerëz do të ishin vrarë në një sulm terrorist në Holandë nëse një qelizë terroriste prej shtatë personash nuk do të ishte ndalur me kohë, tha një prokuror holandez publik në një gjykatë të enjten.

Terroristët u kapën në shtator të vitit të kaluar pas muajsh hetimesh. Të shtatë të dyshuarit u arrestuan në qytetet e Arnhemit dhe Weertit. Policia sekuestroi 100 kg pleh, si dhe materiale të tjera që shërbenin për ndërtimin e bombave, deklaruan autoritetet në atë kohë.

“Të dyshuarit u thanë lamtumirë miqve. Këta të dyshuar kishin planifikuar një sulm, me dhjetëra viktima. Holanda u arratis nga një sulm i madh “, tha prokurori në një gjykatë të enjten.

Sipas prokurorisë, terroristët kishin në target një festival me armë dhe bomba. Konspiratorët planifikuan edhe se si ata do të bënin bastisjen, se si do të shmangnin policinë dhe se si duhet të vendosnin eksplozivët e tyre, nëse zbatimi i ligjit u përpoq t’i ndalonte, u tha gjykatës.

Fatmirësisht, policia identifikoi kërcënimin para se të mund të realizonin planet e tyre. Prokurori theksoi se në asnjë rast nuk ishte publiku me në rrezik se në këtë rast.