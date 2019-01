Hoxha Halil Kastrati dhe ylli i futbollit shqiptar i Levantes, Enis Bardhi kanë dhuruar një shtëpi për një familje në nevojë në Podujevë të Kosovës, shkruan Lajm.

Çelësat e shtëpisë i janë dhënë Shahe Hasanit me dy fëmijë jetimë dhe vjerrën e saj. Burri i saj Xhemajli kishte qenë veteran i luftës së UCK-së.

Hoxha Kastrati tha se mërgimtarët në qytetin Graz të Austrisë kanë organizuar një tribunë, ku kanë tubuar 18. 000 euro. Mysafirë në atë tribunë ka qenë edhe vet hoxhë Kastrati. Në ndarjen e çelësave për shtëpinë mysafirë special ka qenë Enis Bardhi, lojtari shqiptar i Levantes, Enis Bardhi, i cili është një prej donatorëve të rregullt të Jetimave të Ballkanit.

“Faleminderit shumë, vërtetë është kënaqësi dhe inshalla sa më gjatë. Është kënaqësi me qenë me juve, kënaqësi me kënaqë një shtëpi dhe me ja familjes shtëpinë”, tha Bardhi, i cili ia dorëzoi një vogëlushi çelësat e shtëpisë./lajm

