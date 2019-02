Gjatë konferencës për shtyp të zëdhënësve të qeverisë për vendimet e marra dje në mbledhjen qeveritare, zëdhënësi i qeverisë Muhamed Hoxha i pyet nga gazetari i televizionit Alsat “se pse edhe tabelat e reja në tabelat e reja të vendosura edhe në gjuhën shqipe dy institucione si që po vendosen tani me ligjin e ri janë me gabime drastike te gjuhës shqipe dhe a do të ketë masa ndëshkimore për ata që përdhosin gjuhën shqipe”?

Zëdhënësi i Qeverisë në gjuhën shqipe u justifikua duke thënë se institucioni nuk është formuar ende dhe në momentin që do të fillojë të funksionojë ky institucion, ligji e parashikon qartë që të gjitha institucionet që nuk e respektojnë gjuhën shqipe do të ndëshkohen.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka formuar dy grupe pune të përbëra nga dy institucione si për zbatimin e obligimeve të Marrëveshjes së Prespës ashtu edhe të obligimeve që dalin nga ligji për përdorimin e gjuhëve . Në seancën e djeshme Qeveria ka marrë vendim që të obligojë Ministrinë e Drejtësisë që në afat prej 15 ditëve të dorëzojë propozim-ligjin për themelimin e Inspektoratit që do të inspektojë përdorimin e gjuhëve nga institucionet. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë ku thotë se do të ketë masa ndëshkuese për të gjitha institucionet të cilat nuk e aplikojnë ligjin e përdorimit të gjuhëve nga Ministria e Drejtësisë dhe njëra nga obligimet do te kontrollohet dhe do të ketë masa ndëshkuese- tha zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet Hoxha.