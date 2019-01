Një i burgosur në burgun e Idrizovës ka dështuar me planin e tij të arratisjes. Ngjarja ka ndodhur dje kur i burgosuri me inicilat E.K, 33 vjeç nga Shkupi, në orët e mëngjesit ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe se pas vlerësimit se dëshironte trajtim më të mire ai i shoqëruar nga katër gardianë është dërguar në Entin për rehabilitim në rrugën “Kozara” në Shkup ku nga ora 11 është mbajtur deri në orën 13.30. Por gjatë kryerjes së trajtimit mjekësor, gjatë daljes nga spitali, 33 vjeçari që ishte dënuar me mbi 10 vite burg ka nisur të ikë me vrapë për tu arratisur, përcjellë INA.

Por tentimi i tij ka dështuar, pasi që policët fillimisht kanë shtënë me armë në ajër, dhe më pas kanë kapur dhe neutralizuar të burgosurin.