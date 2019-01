Shkruan: Senehate Nimani

24 vjeçari nga Shkupi, Erblin Brahimi, para një viti e gjysmë ka përfunduar studimet në Fakultetin Filozofik, Instituti për Siguri, Mbrojtje dhe Paqe në Universitetin Shën Kirli dhe Metodi me notë mesatare 10.00. Por, ky sukses nuk i ka mjaftuar për t’u punësuar si inspektor ntë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Para kamerës së LAJM.Tv, Erblini sqaron se para 9 muajve kishte marrë pjesë në një konkurs të shpallur nga MPB-ja për inspektor, por siç thotë ai, nuk është pranuar në punë vetëm për shkak se nuk bën pjesë në asnjë partie politike.

“Me sa di unë janë pranuar 40 persona dhe nuk e di se kush janë pork am shumë kolegë të mi që punëojnë në atë institucion që mesataren e kanë pasur 6 ose 7 por shkaku që kanë qenë activist partiak të LSDM-së ose VMRO-së janë të punësuar në atë institucion, kurse unë që kam qenë apartiak edhe pse me mesatare 10.00 nuk jam ende i punësuar në atë institucion por punoj krejt diçka tjetër” tha për Gazetën Lajm, Erblin Brahimi.

Erblini thotë se nuk do të dorëzohet dhe do të jetë këmbëngulës deri sa të punësohet aty ku e meriton. Ai paralajmëron se do ta padisë Ministrinë e Brendshme për padrejtësinë që i është bërë në konkursin për inspector.

“Do të ankohem para gjykatës kompetente për këtë çështje dhe mendoj se hapat e ardhshëm do t’I bëj edhe më public” tha Erblin Brahimi.

Aktualisht Erblini është i punësuar në Sekretariatin për Çështje Europiane, si këshilltar në kabinetin e zëvendës kryeministrit Bujar Osmani. Megjithatë ai thotë se më i dobishëm për shoqërinë do të ishte nëse punësohet në institucionet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrotjen e vendit.

“Unë jam i punësuar në SEÇ, direk nga zv/kryeministri I cili më punësoi me vetë iniciativë pa më kërkuar asgjë në shkëmbim të punësimit. Jo se nuk jam competent në këtë punë, jam I dobishëm në punën që bëj por më competent do të kisha qenë nëse do të isha i punësuar në MPB”, tha Erblin Brahimi.

24 vjeçari kërkon që t’i jepet fund punësimeve në baza partiake dhe bën thirrje që në konkurset e ardhshme institucionet t’u hapin dyert kandidatë që meritojnë të punësohen./Gazeta Lajm & Lajm.tv