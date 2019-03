Tashmë i dënuari për manipulime zgjedhore Bedredin Ibrahimi u ankua se gjatë marrjes së vendimit për rastin Titanik2 nuk janë marrë parasysh edhe provat e mbrojtjes e cila sipas tij, dëshmoi se përbërja e kaluar e KSHZ së s’ka bërë asgjë kriminale, raporton SHENJA.

Ibrahimi tha se gjatë procesit të ankimimit në instancat më të larta gjyqësore, do të dëshmojë pafajësinë e tij dhe pastaj do ti qeshet Fatime Fetai në fytyrë.

“Nëse mendoni se me koketim me z prokurorinë Speciale po sillni drejtësi në vend, gaboheni shumë. Unë këtu jam lindur dhe do vdes. Nuk do më shtyni të largohem derisa të dëshmoj se jam i pafajshëm dhe do të vijë kësaj ti qeshem në fytyrë, pasi ky është vetëm vendim i shkallës së parë”, deklaroi Ibrahimi.

Ferikan Iljazi Arifi /SHENJA/