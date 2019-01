Të gjitha vaksinat MRP në të cilat qëndrojnë deklaratat e vendosura gabimisht, do të shkatërrohen nga ana e kompanisë “Makedonija lek”, e cila i shpërndan. Këtë sot për MIA-n e deklaroi drejtori i Agjencisë për Barna dhe Mjete Mjekësore, Qahil Ibraim, transmeton Koha.

Nga Ministria e Shëndetësisë para dy javëve pas kontrollit të brendshëm të bërë në të gjitha shtëpitë e shëndetit, kumtuan se është konfirmuar se në pikat e vaksinimit janë gjetur 635 kuti të vaksinave MRP, në të cilat qëndrojnë deklaratat e vendosura gabimisht,

Në pyetjen pse është marrë vendim për shkatërrimin e vaksinave me deklarata të vendosura gabimisht nëse afati nuk ka skaduar, Ibraimi theksoi se ilaçi mund ta shpallin për të parregullt nëse është dëmtuar kutia, për shkak të gabimit, dërgesës apo etiketës.

Ai konsideron se lidhur me shkatërrimin e vaksinave nuk do të rritet dyshimi në opinion. Lidhur me gjobën për kompaninë “Makedonija lek” tha se ajo do të lëvizë prej 25.00 euro e deri në 50.000 euro.

Nga kompania theksuan se gjatë kontrollit është zbuluar gabim i bogël teknik të cilin të punësuarit e kanë bërë gjatë aplikimit të deklaratave.