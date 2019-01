Me 11, 12 dhe 13 janar 2019 në Samobor të Kroacisë u zhvillua një prej turneve më prestigjoze botërore “28 Grand Prix Croatia”. Në këtë event madhështorë mori pjesë edhe Abdurahim Idrizi nga K.K. “Makpetroll” dhe sic jeni të informuar më herët Idrizi pas 4 fitoreve arriti në finalen e madhe, në kategorinë U21 -60 kg. Ndonëse nuk është në atë moshë, ai tregoi luftëra të bukura dhe pjekuri të madhe, por fatkeqësishtë në finale nuk e lejuan të garojë, pasi hyri në tatami, me ankesë të trajneres së kundërshtarit hungarez, se kinse Idrizi, gjysmëfinalen e kishte fituar me KIKEN, gjë që nuk ishte e vërtetë. Por kryereferja kroate ishte e bindur në këtë dhe Idrizit nuk i lejoi të garon në finale, duke u pajtuar me vendin e dytë. Si reagim ndaj kësaj situate, Idrizi në ndarjen e medaljeve nuk pranoi që medalja e vendit të dytë t’i varet në qafë dhe demonstrativisht e lëshoi podiumin, dicka që nuk i pëlqeu organizatorit, i cili kërkoi sqarim. Pasi që iu sqaruan, ata e kuptuan gabimin dhe kërkuan ndjesë, por kjo ishte më shumë vonë.

