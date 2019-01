Interes i madh për arat shtetërore. Më shumë se 300 bujq dhe kompani bujqësore kanë aplikuar për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore deri në 3 hektarë. Ndryshe nga e kaluara , tani me këtë thirrje bujqit vetë mund të deklarojnë se cilat ata të lira shtetërore i duan t’i marrin me qira. Për këtë do t’u duhet edhe raport gjeodezik.