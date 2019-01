Namyr është qyteti i nëntë për nga madhësia në Belgjikë. Mirëpo si kryeqytet i rajonit të Valonisë, për nga pesha politike radhitet në vendin e tretë, pas Brukselit dhe kryeqytetit të rajonit Flaman, Antëerp, shkruan Gazeta Lajm.



Kryetar i komunës së Namyrit është politikani i ri, Maxim Prevo. Ai konsiderohet si një nga politikanët më perspektivë në Belgjikë. Këtë të shtune, më 26 janar, pritet të zgjedhet kryetar i partisë CDH, me çka do të bëhet një nga kandidatët më seriozë për kryeministër të ardhshëm të shtetit belg.

Përveç politikan i suksesshëm, Prevo është edhe mik i madh i shqiptarëve. Para disa viteve, ai ka qëndruar në Kosovë, ku ka vizituar qendrën memoriale të familjes Jashari në Prekaz të Drenicës. Pas vizitës është shprehur se takimi me Rifat Jasharin, vëllaun e Adem e Hamzë Jasharit, ka qenë një nga përjetimt më impresionuese në jetën e tij.

Në një intervistë ekskluzive për Lajm.Tv, Prevot ka folur edhe për raportet e afërta që ka me komunitetin shqiptar që konsiderohet se arrin shifrën 5 deri 7 mijë në Namyr.

Një pjesë e shqiptarëve që jetojnë në Namyr janë me prejardhje nga Maqedonia, një pjesë nga Kosova, poashtu ka shumë edhe nga Lugina e Preshevës, kurse më pak janë nga Shqipëria dhe Mali i Zi. Votat e tyre janë mjaft me peshë, shpeshherë edhe përcaktuese për zgjedhjen e kryetarit të komunës.

“Në Namyr, kryeqytetin e rajonit të Valonisë, kemi një komunitet të rëndësishëm shqiptar. Ata janë mirë dhe seriozisht të integruar, me 3-4 gjenerata të ndryshme. Kjo do të thotë se shumica e tyre janë të punësuar, disa prej tyre punojnë për komunën, poashtu nëpër shkolla. Fëmijët e tyre shkojnë në shkollë, mësojnë frëngjishten. Është një komunitet me të cilin nuk kemi ndonjë problem specifik. Kjo ëhtë mjaft me rëndësi, sepse bëhet fjalë për komunitet që është integruar mirë. Kuptohet ndonjëherë ka ndonjë problem, por kjo ndodh me të gjitha komunitetet, madje edhe me belgët”, thekson ai.

Edhe pse është në moshë të re, Prevot ka përvojë 22 vjeçare në politikë. Ai është angazhuar në radhët e partisë CDH në moshë 18 vjeçare, si anëtar i thjeshtë. Edhe pse nuk vjen nga ndonjë familje me traditë politike, falë angazhimit të madh, Prevot me shpejtësi të madhe ka arritur majat e sukesit në politikën blege.

“Tani jam 40 vjeçar. Kam filluar të merrem me politikë kur kam qenë 18 vjeç, si një simpatizues, militant i zakonshëm, pa ndonjë përgjegjësi specifike. Por besoja, dhe ende besoj, që partia ime ofron diçka të veçantë, dhe ofron zgjidhje për probleme të ndryshme me të cilat përballemi. Ky ishte shkaku që u involvova në politikë. Nuk kam prejardhje nga ndonjë familje politike, askush në familjen time nuk ka qenë i involvuar në politikë, as nëna ime, as babai im. Në aspektin profesional kam filluar në sektorin privat, por kur kam qenë 26 vjeçar, kryetarja e partisë sime, Zhoel Milke, më ofroi të bëhem drejtor politik në parti. Kjo ishte sfidë e madhe me të cilën u përballa, por ishte me të vërtetë sfidë e rëndësishme dhe mjaft interesante. Pastaj, në moshë 29 vjeçare u zgjodha si zëvendës kryetar i komunës. Në këtë moshë u zgjodha edhe deputet në Parlamentin federal. Kryetar i komunës u zgjodha në moshën 33 vjeçare, kurse në moshë 36 vjeçare u zgjodha ministër. Është një rrugë interesante e jetës politike”, thotw pwr Lajm.Tv, Maxim Prevo.

Njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryetarit të Namyrit, është shqiptari me prejardhje nga Presheva, Adnan Rexhepi. Njëkohësisht ai është edhe kryetar i shoqatës humanitare Nënë Tereza në këtë qytet, e cila gjatë aktiviteteve të veta ka përkrahjen e parezervë të kryetarit Maxim Prevo.

Në kuadër të shoqatës Nënë Tereza, funksionon edhe shkolla për mësimin e gjuhës shqipe, e cila poashtu ka përkrahje të parezervë nga kryetari i komunës. Paralelisht me rritjen e numrit të shqiptarëve në Belgjikë, shtohet edhe numri i nxënësve në këtë shollë.

Kryetari i komunës së Namyrit, Maxim Prevo, ka bashkëpunim të afërt me kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti. Në kuadër të këtij bashkëpunimi është bë edhe binjakëzimi i dy qyteteve, si dhe janë dërguar ndihma të konsiderueshme nga Namyri për kryeqytetin kosovar. Ndihma të konsiderueshme janë dërguar edhe për komunën e Preshevës, kurse në të ardhmen paralajmërohet bashkëpunim edhe me komuna në Maqedoni./ Gazeta Lajm/