EDHE UNË JAM UÇK.

Amanet po ua la,

Pas vdekjes time asnjë komandant te vori mos me e pa.

Nga Komandatat vetëm keq kam pa,

Asnjë fjal lavdie mos me thanë,

Tre herë nga puna më kanë largu.

Për një fëmijë me e punësu

5000 euro i kan kërku

U detyrova jasht vendlindjes me shku me punu.

Kafshatën e gojës me e siguru

Ata që luftuan me sinqeritet

Lusim Zotin që ti shpërblej me Xhehnet

Ata që vodhën me u pasuru

Lusim Zotin me i dënu.

Mezi presën një ushtar jetë me ndru

Vrapojn nëpër media diçka me tregu !!!

Kin se po mashtroj popullin diçka me tregu.

As nuk u vjen turp e sju vjen mare.

Se ç’ do ushtar e bëtë rezil për pes pare.

Kam edhe shum për me tregu,

Por do ta lë që koha me tregu.

Kurse natë e ditë lusim Zotin me ju dënu .

TURP, TURP, TURP, dhe shum TURP…

/Daut Shasivari/