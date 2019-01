Ish ushtari i UÇK-së Avni Neziri i revoltuar është drejtuar me një shkrim drejt deputetëve shqiptarë, ai shkruan: Avni Pllumbi Neziri te Pa Censurë:

Deri sod prita se po del naj njo prej Shqiptarve qa jon në Parlament e poe poston naj status tpakten në rrjetet sociale e poe cek se kjo merit e arritur për nënshkrimin e gjuhes Shqipe osht arrit me shum mund e sakrific prej shum e shum Dëshmorvee Invalidëve dhe Veteranve por askush nuk u bë Burr medal me postim tpakten në murin e tyre por jo nuk dolen nuk paten guxim apo nuk i la ndërgjegja se aq shum kan arritur të vjedhin pasurohen Politikanët Shqiptar në krah të Dëshmorve Inavlidve dhe Veteranve të UÇK-s.

Prandaj mu për at nuk paten guxim edhe si lejoji ndërgjegja medal me naj status me i përshëndet kta të mjer poe them kushtimisht nga Zemra e plasur se kta që e përmenda më lart P… kan bër miljona euro a ne të mjerët kemi mbetuar duar bosh pa as një zgjidhje nuk them se nuk jan meritor edhe disaaa Politikan për kët çështjen e gjuhes por meritat kryesore i kan Dëshmoret Invalidët dhe Veteranët e Luftës së Lavdishme të UÇK-s.

Anadaj ju them shum shkurt e Shqip disa Politikanve ju pafsha tuj hjek siq jan ka hjekin disa Familje të Dëshmorve disa Familje të Invalidev dhe disa Familje të Veterenve kurr Hajr mos pafshi ju disa Politikan URIME SHQIPTAR GJUHA SHQIPE KUDO QË GJINDEMI RROFT POPULLI SHQIPTAR LIRIM PËR TË GJITH TË BURGOSURIT SHQIPTAR/Pa Censure