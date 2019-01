Shefi i Grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ahmet Isufi, kategorikisht është shprehur kundër heqjes së taksës prej 100 përqindësh për mallrat serbe.Pavarësisht prej presionit amerikan, ai ka thënë se taksa nuk duhet të hiqet.Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Ahmeti ka thënë se duhet të shtohen sanksionet ndaj Serbisë.“Taksa i është vendosur Serbisë si kundërvënie të politikës së saj destruktive ndaj Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pra, kjo taksë nuk ka të bëjë me të tjerët përveç me Serbinë e cila nuk po e ndryshon politikën karshi Kosovës. Prandaj, taksa mbetet në fuqi, madje duhet të shtohen edhe sanksionet e tjera ndaj Serbisë”, ka thënë Isufi.Ai ka vlerësuar se kjo taksë nuk mund t’i rrezikojë raportet ShBA–Kosovë.“Raportet e Kosovës me ShBA-në janë historike dhe tradicionale. Këto raporte nuk rrezikohen sepse ne gjithmonë kemi treguar gatishmërinë që me ShBA-në të kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Shqiptarët dhe Kosova me të drejtë konsiderohen miqtë më të mëdhenj të amerikanëve”, është shprehur ai.Shefi i Grupit parlamentar i AAK-së është shprehur i bindur se për shkak të kësaj takse nuk bie Qeveria.Sipas Isufit, Qeverinë aktuale vetëm e forcojnë veprimet që e fuqizojnë subjektivitetin e Republikës së Kosovës.“Nuk bie Qeveria për shkak të taksës, përkundrazi Qeveria forcohet duke e forcuar subjektivitetin e Kosovës. Normalisht se një Qeveri çfarë është kjo tani e cila po merr vendime të mëdha për vendin, meriton ta kryejë mandatin, madje ta garantojë edhe mandatin e ardhshëm qeverisës”, ka thënë ai, duke shtuar se kjo Qeveri do ta çojë mandatin deri në fund.Isufi ka folur edhe për pretendimet e LDK-së se ka pasur një ofertë nga PDK-ja për ta rrëzuar Qeverinë.Sipas tij, qëndrimet e LDK-së janë konfuze dhe nuk u beson askush.“Zyrtarët e LDK-së çdo ditë po i ndërrojnë deklaratat dhe nuk po mund t’u biem në fije se cila është e vërteta që thonë. Ata kanë deklarata shumë konfuze. E kanë bërë konfuz edhe opinionin”, ka thënë Isufi.

