Andrra ka folur shpesh për dashurinë ndaj të shoqit dhe për jetën e saj në përgjithësi. Ajo, ka treguar se është e kënaqur me jetën që bënë dhe se pika e saj e dobët është i biri.

Andrra Destani ka treguar që i do shumë fëmijët dhe se do të donte që ti kishte katër të tillë. Ndërkohë, kur është pyetur për prindërit e Sinanit, Andrra është shprehur me shumë dashuri, shkuan “Kosovarja”.

Ajo ka treguar se i do shumë dhe se janë prindër të jashtëzakonshëm, e madje edhe se do të donte të jetonte me ta. Andrra tregon se raportin me vjehrrën e ka të mrekullueshëm dhe se i është bërë asaj tamam nuse tradicionale.