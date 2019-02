Dhe poema është ndër ato më të bukurat që janë shkruar ndonjëherë.

Në fund të këngës, Tayna ka futur poemën e famshme të shkrimtares amerikane Maya Angelou, “Still I Rise”.

Ajo e kishte shkruar këtë poezi në vitin 1978, ndërsa Tayna vendosi ta inkuadrojë në këngën e saj të re, fare në fund derisa këtë poezi e shoqëron me vendosjen e një kurore mbretërore në kokën e një vajze të vogël.

Në këtë këngë Tayna flet për pesimizmin që e ka rrethuar gjatë kohës sap o përpiqej të korrte suksese në muzikë, ndërsa thotë se ata që s’besuan te ajo sot kërkojnë t’i qëndrojnë afër.

Sipas Prive Tayna ka përkthyer në shqip vargjet:

“Ti mund të më qëllosh me fjalë, të më presh me sytë e tu, të më vrasësh me urrejtjen, por unë përsëri, si ajri, do të ngritëm”, janë vargjet e Angelou.