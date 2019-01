Mushk Jakup ibraj,morri armen serbe dhe vrau ne pragun e shtepisë, Sylejman Miftar Bajramin dhe iku ne Serbi ku gezon edhe pensionin

spiunet-11

*Në dhomen e tij ka mbajtur trobojnicen e Rankoviqit dhe beri serbizimin e gjakut serb ne familjen e tij, gje qe nuk ka ndodhur nder shqiptaret

*Me emer dhe mbiemer ne Hagë, mbron Milosheviqin

*Tradhtaret e kan plumbin hak (Avni Rrustemi) *Tradhtaret te mos kalojnë pranë varreve te deshmoreve,sepse dheu i tyre nuk duron te qenmen e tyre,mbi faqen e tokes (Sami Frasheri)

*Reshat Badallaj, kujdes se po te vrasin dhe po bejne atentat ne ty,qente e UDB-es dhe zagaret e Titos,sepse ata edhe sot bashkepunojn me BIA-an serbe! (miqte,shoket…)

*E kam hudhur koken ne torbe dhe do t´i luftoj spiunet dhe tradhtaret e kombit deri ne vdekje. Zagaret e pushtuesit edhe pse kafshojn hajnisht,nuk lehin sert. Ketyre vetem qente iá peshurrin varrin me lezet. Keta qen te Titos,spiunet e UDB-es dhe OZN-as, i kane ra sakice burrave te kombit prapa kurrizit.Pushka top ju befte! (Reshat Badallaj)

*Turpi nuk gjendet ne rrugë,por ne shpirtin e kriminelit.

(J.G.Herder,Besimi i kontrolluar)

*Vritmeni,por mblidhmani gjakun,se do ju duhet bijeve tuaj,per te shkruar gjuhen e bukur shqipe.

(Petro N. Laurasi)

*Endrrat me te bukura te lirise jane endrrat e burgut. (Shiler,Burgu)

*Le t´ju marrin neper goje, t´ju perqeshin,t´ju denojne,t´ju burgosin,e madje, edhe t´ju varin,por publikoni mendimin tuaj (Pol-Luj Kurije,pamfletist, francez)

*Nuk mund ta mshefi gezimin para jush:Dite me pare, u ktheva nga Kosova dhe se kudo ne rruge,ne dasem,hotel,autobus,kafene… flisnin per shkrimet e mia. Zemra me eshte bere mal

*Luteni shumë te gjithë ata qe kane fakte me shkrim per te gjithe argatet e pushtuesit;milicet,gjyqtaret,prekuroret,spiunet,tradhtaret,klyshet e Titos, te Drazh Mihajlit, qofte edhe nje fjale kane thene kunder shqiptareve te me dergohen. Edhe pse cdo dite,vijne tek une me qindra letra,por pa argumente nuk i pranojm. Falemnderit!

Shkruan:RESHAT BADALLAJ-ZHURIANI/FK,ZIK…

Policia lokale e formuar nga pushteti okupues i Serbisë ka dalë si produkt i organizatave antikombëtare të formuara nga shqiptarët lojalë të Serbisë. Një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve lojalë kanë qenë të inkuadruar në njësitë paramilitare serbe. Në policinë lokale janë organizuar edhe disa romë, të cilët gjatë ofenzivave kundërshqiptare krahas policisë e ushtrisë serbe i dogjën e plaçkitën shtëpitë e shqiptarëve. Policët lokalë instruksionet për punë i merrnin nga inspektorët e policisë serbe në nivel komunash, kurse për veprime politike nga kryretradhtarët dhe mediatorët politikë të policisë lokale Muharrem Ibraj, Faik Jashari, Xhafer Gjuka, Bajram Haliti etj.

E ashtuquajtura polici lokale, e formuar zyrtarisht nga pushtuesit serbë në vjeshtën e vitit 1988, bartë përgjegjësi të mëdha për krimet e kryera mbi popullin shqiptar. Ata organizuan dorëzimin e armëve, duke dalë para kamerave televizive serbe e të huaja dhe duke u prononcuar haptazi kundër popullit shqiptar.

Njëri ndër kolaboracionistët dhe prijësit më famëkëqinj të të ashtuquajturës “polici lokale”, i cili mori armët e pushtuesve serbë për të luftuar kundër shqiptarëve, është edhe shqipfolësi Mushk Jakup Ibraj me të bijtë e nipat nga Osek Hyla e Gjakovës, të cilët ndërmorën një varg ekspeditash ndëshkimore kundër popullsisë shqiptare, duke ngritur postblloqe, duke organizuar një varg vrasjesh, qindra arrestime, rrëmbime, burgosje e bastisje të shqiptarëve. Ata kanë kryer krime të rënda kundër popullit shqiptar, siç është rasti i ekzekutimit të Sylejman Miftar Bajramit, para familjes, në oborrin e shtëpisë së vet, në Osek Hylë nga ana e të birit të Mushk Jakupit, kolaboracionistit Muharrem Ibraj.

Mushk Jakupi, i shtyrë nga epshe sadiste dhe me shëmtinë e shpirtit satanik, bashkë me të afërmit e tij, gjithnjë ka tentuar ta nëpërkëmbë nderin e popullit të shumëvuajtur shqiptar. Ky i shitur mohoi komb e atdhe. Në vend të flamurit kuqezi, në odën e tij qëndron „trobojnica” sllave, si trashëgimi e Rankoviqit dhe e dorës së zezë të OZN-ës e UDB-së, që s’lanë gjë pa përmbysur… Familja e Mushk Jakupit që nga koha e Rankoviqit ishte bërë çerdhe e ndyrë e udbashëve dhe policëve të regjimeve gjaktare serbe, duke e bërë veten të vdekur për së gjalli. Ai bëri serbizimin e gjakut dhe të familjes, gjë që shumë rrallë ka ndodhur ndër shqiptarët. Ky satrap gjakatar, shërbëtor besnik i pushtuesve serbë rezignoi hijen e magjisë së zezë, e satanai do të rikujtojë gjithnjë mashtrimin e poshtërsinë e vet.

Piromanët sadistë e kolaboracionistët me damkë si Mushk Jakupi me të bijtë e nipat, Sali Shkreli me të bijtë, Mëhill Abazi me të bijtë e disa satrapë shqiptarë të sojit të tyre po notojnë në ujërat e turbullta të tradhtisë, si dorë e zgjatur e regjimit gjakatar të Beogradit, si “poverenikë” të pushtetit serb, herë si rankoviqistë me damkë, udbashë, bozhuristë, “jugosllavë”, kshilla të fshatrave” të caktuar nga policia serbe për dorëzimin e armëve pas ofensivës së shtatorit ’98 e “policisë lokale”, përmes të cilëve pushtuesit serbë me çdo kusht tentoi ta fusin vëllavrasjen mes shqiptarëve të Kosovës. Të tillët çkado që bënin, pa marrë parasysh kë vrisnin, ekzekutonin a torturonin, gjenin strehë dhe mbrojtje tek organet e pushtetit. E sa herë merrte krye pushteti serb ata silleshin me vrazhdësi demonësh kundër popullit shqiptar si krah i shovinizmit të shfrenuar serb, duke shkelur mbi gjakun e njerëzve të torturuar e të masakruar. Këta njerëz të ligj populli me të drejtë i quajti këlysh të Serbisë, të cilët nuk kanë vend në mesin e shqiptarëve. Këtyre tradhtarëve të kombit veprimet antikombëtare nuk ua fal dot as historia, as gjaku i derdhur për liri i bijve më të mirë të këtij populli. Mallkimi dhe dora hakmarrëse e popullit do t’i ndjekë pas ngado që të shkojnë.

Lista e policëve lokalë, përpiluar në bazë të librezave të gjetura në Gjakovë, më 25.9.1999

Ukë Mustafa (Babaj i Bokës, Gjakovë), Nikollë Nikolla (Dol, Gjakovë), Vilson Imeri (Brodosanë, Gjakovë), Prenë Prenaj (Novosellë e Epërme, Gjakovë), Pren Frrokaj (Plançor, Gjakovë), Nue Prenkaj (Plançor, Gjakovë), Nue upi (Ujzë, Gjakovë), Dedë Ndrejaj (Ramoc, Gjakovë), Binak Dema (Vogovë, Gjakovë), Ibrahim Sadrija (Berjahë, Gjakovë), Sokol Bajrami (Batushë, Gjakovë), Zef Jakaj (Novosellë, Gjakovë), Fran Marku (Doblibare), Preq Karricaj (Bitesh, Gjakovë), Martin Hasani (Bec, Gjakovë), Canë Salihu (Gërgoc, Gjakovë), Bajram Avdyli (Stubull, Gjakovë), Ramë Ibrahimi (Stubull, Gjakovë), Arif Rama (Molliq, Gjakovë), Ula Amizi (Ponoshec, Gjakovë), Mitar Hasanaj (Mejë, Gjakovë), Mehmet Çarri (Damjan, Gjakovë), Smajl Imeri (Nivokaz, Gjakovë), Muhamet Veseli (Molliq, Gjakovë), Rasim Beqaj (Rracaj, Gjakovë), Musë Sefsalihu (Damjan, Gjakovë), Hasan Hulaj (Skivjan, Gjakovë), Xhafer Halili (Bec, Gjakovë), Luz Hasanaj (Mejë, Gjakovë), Florim Rama (Piskotë, Gjakovë), Sylë Brahim Sylaj (-).

Lista e anëtarëve shqiptarë dhe romë të Partisë SPS (Partisë Socialiste të Serbisë) me qendër në Gjakovë, përpiluar në bazë të librezave të gjetura në Gjakovë, më 25.9.1999

Dedë Tetaj, Sami Cërmjani, Prenq Prenqa, Pashk Uka, Bardhec Uka, Hasan Kameraj, Safet Bela, Betim Kinoli, Rexhep Zena, Harmonije Gashi, Sulejman Bela, Enver Cermjani, Maxhun Shabani, Sinaver Gashi, Nue Prenga, Mhill Ndrecaj, Tunë Prenqa, Robert Milici, Zef Prenqa, Elbehar Goza, Metë Binakaj, Gjon Pnishi, Bajrush Kajtazi, Mhill Gojani, Ramadan Çekiqaj, Pashk Pashku, Pren Ndrecaj, Gazmend Ndrecaj, Hysen Berisha, Gjustë Tetaj, Sokol Ndreca, Hasan Kameraj, Leze Luli, Bujar Boneshta Feride Zejna, Hysrete Zejna, Xhelal Sefa, Xhelal Sefa, Pren Prenkaj, Pjetër Ndou, Sokol Isufi, Antoneta Gjini, Qerim Krasniqi, Gjon Laski, Pashk Radi, Rusmidin Boneshta, Muhamet Zllakuqani, Dan Gashi, Zef Ndreca, Mustafë Mustafa, Dedë Dushi, Luz Dushi dhe Prenq Biba, që të gjithë me qendër anëtarësimi në Partinë Socialiste të Serbisë në Gjakovë.

Nderkaq, ky faksimil origjinal, eshte publikuar per here te pare, ne librin tim te trete:”VERRINI NEPER LUFTERA”. Keta shqiptarshitur,keta tradhtar jane dekoruar nga cetniket per vrasjen,burgosjen,rrahjet e shqiptareve. Shih per kete, nje klysh i tyre,nje milic, qe e ka emrin ne liste,per krime kunder shqiptarve,me kishte derguar selam se perse ja kam shkruar emrin? I percolla “xhevap” keti kokederri se te kerkoj pergjigje te Radivoje Çaloviqi e jo te une. Te kerkoj pergjgjigje te krimet e veta qe i ka duart e perlyera deri ne brryl me gjakun shqiptar.Dhe nuk u ndala,botova tri here radhazi kete faksimil dhe do ta botoj sa te jem gjalle. Ju klysh te UDB-es serbo-çetnike qe jeni ne liste, tregoni popullit:PERSE U DEKORUAT NGA GJAKATARET SERO-ÇETNIK?

Kur ishim te ri, ne shkolle te mesme,tregonim vica:Perse milicet i kane pantullanat me nga nje vije anash? Pergjigjja:Sepse nuk e dijn ka eshte e mbara. Si i thone fjales kane qene hajvan dhe kjo u vertetua plotesisht!

http://www.albaniapress.com/fotot/lajme_foto/feb_12/570Scan3.jpghttp://www.albaniapress.com/fotot/lajme_foto/feb_12/570Scan3.jpg

EMRAT E SPIUNEVE DHE TRADHTAREVE TE KOMBIT NE TERE KOSOVE

BIA SERBE

1.Mehmet Shoshi -spiun( Ministër i Udbes)- merrte vetë pjesë në torturimin e të burgosurve

Fevzi Ajvazi – spiun

Jusuf karakushi -spiun udbash më vonë ministër i Udbes

4.HASAN MEHMETI-ish-kryeshef i Sigurimit shtetëror(UDB-së)në Prishtinë;

5.NAZMI JUNIKU-ish-sekretar Krahinor i Jurisprodencës dhe Administratës së Përgjithshme;

6.DURAK JASHARAJ-ish-gjykatës hetues;

7.HALIL KELMENDI-ish-prokuror publik;

8.DURMISH KOÇINAJ-ish-kryetar trupit gjykues

9.SHEFQET BYTYQI-ish-gjykatës;

10.FEHMI GASHI-ish-gjyqtar porot;

11.Ymer Osaj – gjyqtarë

12.HASAN BERISHA-ish-gjyqtar porot;

13.NAZMIJE KRASNIQI-ish-procesmbajtëse në gjykim;

14.ISAK HASANI-gazetar i „RILINDJES”;

15.ALI OLLONI ish-gazetar i”Zërit të rinisë”

16.FAHREDIN GUNGA-ish-kryeredaktor i Radio Televizionit të Prishtinës(RTP);

17.SKENDER MORINA,PRIZREN,Kryeprekuror publik,kerkoi denimin prej dhjete vjete deri me vdekje per mua,Reshat Badallajn

SYLEJMAN LIMANI,gjykates hetues,Prizren, kerkonte denimin me vdekje per mua Reshat Badallajn

PJETER PERGJOKA,gjykates,Prizren,tani avokat, me denoi me tete vjete,ka qene kasap i shqiptareve,ka denuar edhe heroin e kombit,Remzi Ademajn dhe shume te tjere.

Per spiunet dhe tradhtaret ne zonen kufitare,kliko google, dhe lexoni te gjitha me fakte, nga autori i keti shkrimi R.Badallaj,me titull: “Udbashet dhe tradhtaret ne zonen kufitare”

Udbash që torturonin të burgosurit

1.Bafti Jakupi,

2.Lutfi Ajvazi

Ejup Bajgora

4.Mehmet Haskaj

5..Ibush Kllokoqi, i vrare si tradhtar,lexo google nga R.Badallaj

5.Drago Dragojeviq, lexo google nga R.Badallaj

6.Muharrem Dana,lexo google nga R.Badallaj

7.Sllobodan Mijoviq

8.Asllan Sllamniku

9.Shefqet Hashani

12.Zenun Shala

13.Naip Hoxha

14.Refik Tashi

15.Metush Sadiku

16.Zejnullah Shala

17.Hasan Mehmeti

18.Shefqet Obria

19.Faik Nura

21.Metë Kuqi (kerko google nga autori R. Badallaj)

PAK A SHUMË TË GJITHË KËTA GJENDEN EDHE të ” DOSJA ADEM DEMAÇIT”.

Vazhdojmë me të tjerët:

1.Metush Latifi – gjyqtarë

Tadej Rodiqi – gjyqtarë

Hilmi Zhitia – gjyqtarë

Nexhat Ajro – prokuror

Mehmet Maliqi – Ministër i udbes ( babai i Skëlzen Maliqit;kerko google nga autori R.Badallaj)

Isak Nishevci – gjyqtarë..

Të tjerë që qiten në kurtha rininë studentore:

Rrahman Kastrati ( oficer Jugosllav dorë në burgosjen e Gjyle Krasniqit)

2.Adem Ymeri arsimtar, shkolla e mesme Shtimje

Hasan Murena, fshati Hade Obiliq spiunoi 29 veta të gjithë ushtarë shqiptarë ( Zëri I Kosovës numri 6 viti 1983 faqe 15).

Sadik Blakaj nga Komuna e Istogut në bashkëpunim me udbashët Selim Brosha e Jusuf Karakushi i ka qitur në kurthë plakun Qazim Sabit dhe Tahir Demajn, të dy nga Gjilani… Më vonë ky Sadik Blakaj ka shkuar në Paris i cili ma vonë e ka qitur në kuthë Hysen Gegen i cili u dënua me 13 vjet Burgë..

Hasan Cërvadiku – profesor udbash në Prishtinë ( profesor në shkollën kulturologjike ku qenë burgosur dy nxënës të asaj shkolle Afrim Zhitia dhe Esat Brajshori)

6.Halil Mujë Kabashi i fshatit Gjurakoc

Ismail Horri – nga Istogu

8.Sami Aliçkaj fshati Carrabreg

( të dhëna më të hollësishme rreth bëmave të tyre mund të gjenden të ( Zëri I Kosovës numer 5 viti 1983 faqe 15)

Isuf Pllana fshati Shtitaricë ish-arsimtar i historisë në Obiliq ( Zëri I Kosovës numer 7/1983 faqe 14 )

Gani Shoshi dhe Hajdar Shoshi ( babë e bir) fshati Staradran Komuna e Istogut

Istref Sadiku udbash – fshati Shushicë Istog njihet si UDB-ash i ashper gjate torturave kundër Shqiptarve në Zyrat e UDB-es dhe çelit e Burgjeve në Pejë ( 7/83 zëri I Kosovës).

12.Zenun Çelaj, profesor i kimisë dhe Rrahim Përçuku ( që të dy profesor të QAMO” Muharrem Bekteshi. Vushtrri) ( zëri I Kosovës numer 7 viti 1983

Rexhë Zeqiraj nga Pasjaki afër Gjilanit i njohur si Rexhë Pasjaku vegël e Selim Broshës,ky i fundit i vrare si qen,lexo google R.Badallaj

Bajram Troshupa, – arsimtar i fiskulltures në Prishtinë

Klodina Shiroka , arsimtare e matematikes ( mbesa e Kolë Shirokes)

16: Fatmir Rexhepi, – aktivist i LSP punonjes të Prishtinës ( Lidhja Demokratike e Kosoves,është zgjedhur Ministër i Punëve të Brendshme në Qeverin e re të A. Qekut)

Jonuz Salihu, arsimtar i kimis dhe aktivist i Lidhjes Komuniste ( AAK,dikur sekretar në Qamo ” Milladin popoviq ( normalja e Prishtinës)