“Dikush mund të shpëtoj, dikush plus mund të akuzohet, gjithçka është e mundur. Ne jemi të kënaqur që po zgjerohen kompetencat tona dhe nuk jemi të kufizuar vetëm me bombat. Tani në disa raste parahetimore do të hapim edhe lëndë më të mëdha se sa këto që i kemi”.

Prokurorja speciale, Janeva më tej u shpreh e bindur se PSP-ja edhe në të ardhëm do të vazhdoj të punoj me dinamikën e njëjtë dhe njëherit paralajmëroj se javën që vjen do të prezantoj raportin për punën e PSP-së.