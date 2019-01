Marrëveshja mes Ziadin Selës dhe Zoran Zaevit për ndryshimet kushtetuese, profesori universitar Jeton Shasivarin thotë se Maqedonisë i duhet një preambulë kushtetuese inkluzive dhe gjithpërfshirëse. Sipas tij kompromisi në fjalë parasheh fshirjen e fjalisë: “të cilët jetojnë brenda kufijve të saj”, ku edhe pse, është pozitive se, ndryshohet kuptimi i deritanishëm se, cili në këtë shtet është autokton e cili alokton (i prejardhur nga një vend tjetër), megjithatë edhe më tej do mbetet mbitheksimi i karakterit etnik të shtetit në preambulë sepse bën ndarjen e qytetarëve mbi baza etnike, edhe atë qytetarët që janë popull maqedonas dhe qytetarët që janë pjesë e popullit, dhe si e tillë, nuk do jetë preambulë inkluzive dhe gjithëpërfshirëse.

“Duke pasur parasysh se qëllimi kryesor i këtij procesi kushtetues të hapur në Parlament konsiston në ndryshimin e emrit kushtetues të shtetit për integrimin e tij në NATO dhe BE, e jo në sendërtimin e barazisë kushtetuese të qytetarëve si vlerë e përhershme kushtetuese, kompromisi politik midis ASH dhe kryeministrit Zaev mëton të përkufizojë më drejtë disa nocione gjatë këtij procesi kushtetues, ku për shembull, është për t´u veçuar shënimi i Republikës së Kosovës si shtet fqinj në ligjin kushtetues si dhe amendamenti 36 ku kujdesi i shtetit ndaj mërgimtarëve të jetë gjithëpërfshirës pra, të përfshijë të gjitha komunitetet, e jo vetëm popullin maqedonas. Nga ana tjetër, për sa i përket preambulës, kompromisi në fjalë parasheh fshirjen e fjalisë: “të cilët jetojnë brenda kufijve të saj”, ku edhe pse, është pozitive se, ndryshohet kuptimi i deritanishëm se, cili në këtë shtet është autokton e cili alokton (i prejardhur nga një vend tjetër), megjithatë edhe më tej do mbetet mbitheksimi i karakterit etnik të shtetit në preambulë sepse bën ndarjen e qytetarëve mbi baza etnike, edhe atë qytetarët që janë popull maqedonas dhe qytetarët që janë pjesë e popullit, dhe si e tillë, nuk do jetë preambulë inkluzive dhe gjithëpërfshirëse. Pra, edhe ky variant i preambulës që pritet të mbetet edhe pse qytetarët i përcakton si subjekt konstitutiv të shtetit, megjithatë popullin maqedonas e përkufizon si etnos (komb), ndërkaq, shqiptarët si pjesë të popullit, dhe mbi bazën e qasjes së tillë dalluese dhe diskriminuese, edhe më tej, do të mbetet bindja se, qytetarët që janë pjesë e popullit janë qytetarë të rendit të dytë” thotë Shasivari për TetovaSot.

“Kemi arritur marrëveshje. Jemi krenar që me kontributin tonë kemi bërë të paktën që fjalia e parë e Kushtetutës, Preambula, të heq padrejtësi për definimin e keq të gjërave. Kemi folur rreth kërkesave që Aleanca për Shqiptarët i ka pasur. Prej sot nuk do të kemi dy kategori të qytetarëve – qytetarë, si dhe qytetarë tjerë…, por do të jetë vetëm populli maqedonas, shqiptarë, turk etj.”, tha Sela.

Sot gjithashtu pritet që kryeministri Zoran Zaev ti plotësojë edhe kërkesat e BESËS së Bilall Kasamit. /TetovaSot/