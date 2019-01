Porsa të iu bije celulari në ujë ju duhet ta merrni atë sa më shpejtë që është e mundur, ta terni me peshqir dhe të ja hiqni të gjitha pjesët.

Pastaj, jo me tharës të flokëve por me fshesë me korrent e terni celularin të tërin në çdo pjesë

Porsa ta përfundoni procesin me fshesë me korrent, futeni celularin në një qese të mbushur me oriz dhe lëreni aty për 3 ditë.

Pas 3 dite, nxirreni nga aty dhe kthejuni normalitetit.