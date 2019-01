Deputetja e AAK-së, Donika Kadaj-Bujupi, ka thënë se Ligji për Qeverinë do të rregullojë problemet me numrin e madh të të punësuarve në qeveri.

Pasi KTV-ja raportoi se kryeministri Ramush Haradinaj është bërë me 35 këshilltarë dhe zëvendëskryeministrat me nga 9-11, në Interaktiv, Kadaj-Bujupi ka thënë se numri i madh i partive në koalicion është shkaktar për rritjen e numrit të të punësuarve.

“Pajtohem që është qeveri shumë e madhe, më e madhe se që duhet të jetë. Kemi pas shumë ankesa edhe për zëvendësministra edhe për këshilltarë. Tashmë qeveria është në finalizim të Ligjit për Qeverinë dhe besoj se do ta përmirësojë. Për shkak të përbërjes shumë partiake e mendoj se shumë janë hy në punë, dhe kjo mund të përsëritet për shkak të sistemit zgjedhor sepse partitë po varen prej koalicioneve. Pres që qeveria së shpejti ta sjellë ligjin dhe do të angazhohemi të gjithë deputetët që të sqarohet kjo përmes ligjit, e të mos mbetet në vullnet të lirë të kryeministrit, e ministrave sepse po shohim çka mund të ndodhë. Në programin tonë kemi parapa dhjetë ministri, jo më shumë. Për një vend si Kosova është e mjaftueshme. Do të jetë edhe propozim për ligjin”, ka thënë ajo duke shtuar se ky ligj nuk dihet a do të hyjë në fuqi në këtë mandat, apo në të ardhshmin.