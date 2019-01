Premtimi për kadastrën e gjelbër në Qytetin e Shkupit dhënë nga dy kryetar komunash me radhë, përfundimisht mund të shihet si pjesërisht i realizuar nga ana e Petre Shillegov, shkruan “Vërtetëmatësi“.

Premtim: Si do të mund të kujdeseshim për drunjtë në Shkup, nëse nuk dim se ka janë, si janë dhe ku janë? Për këtë do të mbajmë evidencë për të gjithë drunjtë, të lokalizuar në sipërfaqet publike në Shkup, dhe do t’i klasifikojmë sipas lokacionit, llojit, vjetërsisë, madhësisë së kurorës dhe të ngjashme. Të dhënat do të mblidhen në një regjistër të vetëm, që do të shfrytëzohen si bazë për menaxhim të ardhëm me sipërfaqen e gjelbër në Shkup.