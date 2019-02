Një delegacion i Parlamentit Evropian ka arritur sot në Tiranë, para vendimit për hapjen ose jo të bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ata me këtë rast do të takohen me dy kryetarët e partive më të mëdha të opozitës, Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin, ndërsa më pas do të takojnë edhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.

Shefi i misionit, Tunne Kelam, i tha se Parlamenti Evropian është i gatshëm të ndërmjetësojë për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri.

“Është në interesin tonë të përbashkët që Shqipëria të marrë ftesën për hapjen e bisedimeve të anëtarësimit”, tha ai duke shfaqur shpresën se kriza aktuale politike në vend mund të zgjidhet.

“Nuk ka rrugë tjetër! Ky do të jetë dhe mesazhi ynë që kjo është detyra juaj dhe e askujt tjetër; të arrini një pajtim kombëtar në interes të shqiptarëve dhe Shqipërisë”, tha ai./tch/