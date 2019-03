“Nuk ka shumë kohë për të humbur deri në Samitin e Këshillit të Evropës në qershor”, porositi sot euro-deputeti Tune Kellam, i cili udhëheqë delegacionin e deputetëve të Parlamentit Evropian, të cilët qëndrojnë për vizitë në vendin tonë.

“Ka edhe disa muaj kur në qershor këshilli i Evropës duhet të vendos për fillimin zyrtar të negociatave paraqasëse me BE-në. Kjo është dëshira e shumicës së qytetarëve të Maqedonisë. Në këtë drejtim, dua të përkujtoj që tani është koha për tu koncentruar në interesat nacionale, mendoj se nuk ka kohë për dallime politike, sepse edhe pushteti aktual edhe opozita janë pro perspektivës evropiane”, tha Kelam për të shtuar se atmosfera në Maqedoni ka filluar të ndryshojë pasi u arrit Marrëveshja e Prespës.

“Dua të theksoj se negociatat me BE-në së shpejti duhet të fillojnë sepse Maqedonia e meriton këtë. Puna juaj është të zbatoj reformat dhe jo vetëm të festojmë sukseset. Tani duhet të fokusoheni në punët esenciale dhe të punohet, Maqedonia duhet të punojë fuqishëm që të bashkëngjitet në BE”, tha Kellam.

Kellam: Maqedonia Veriut e rëndësishme për BE-në

“Dua të potencoj se tani është koha të fokusohen tek qëllimet kombëtare. Nuk ka kohë për të humbur në dallimet politike sepse duhet të vazhdohet me reforma. Qytetarët tuaj e meritojnë fillimin e negociatave, keni punuar shumë që të filloni negociatat. Në qershor do duhet të merret vendim nëse Maqedonia e Veriut do të marrë datë për fillim të negociatave. Ende nuk dihet a do të ketë vendim të njëzëshëm por shpresojmë se do të ketë. E juaja është që t’i vazhdoni reformat”, deklaroi përfaqësuesi i PE-së, Kellam.

Kellam gjatë fjalimit të tij nënvizoi edhe rendësin e zgjedhjeve presidenciale të cilat do të mbahen më 21 prill të këtij viti.

“Zgjedhjet e ardhshme presidenciale janë shumë të rëndësishme. Nëse zhvillohen në frymën e pajtimit nacional dhe në mënyrë transparente do të jenë hap pozitiv për vendin tuaj”, deklaroi Kellam.