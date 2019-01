Presidenti rus Vladimir Putin gjatë ditës së sotme do të qëndrojë në Serbi dhe sipas njoftimeve, me përfaqësuesit e qeverisë serbe do të nënshkruajnë 26 marrëveshje dhe një memorandum mirëkuptimi, prej të cilave një e treta do të jetë nga fusha e inovacionit dhe digjitalizimit, shkruajnë mediet serbe

Dy gjëra në të cilat Serbia dhe Rusia do të bashkëpunojnë në të ardhmen janë: Bashkëpunimi në përdorimin e energjisë bërthamore, si dhe bashkëpunimi në fushën e kërkimit dhe përdorimit të hapësirës kozmike për qëllime paqësore midis Qeverisë së Serbisë dhe Roskosmos.

Gjithashtu, është planifikuar të nënshkruhet një deklaratë e përbashkët për ndërtimin e një qendre rajonale të teknologjisë bërthamore në territorin e Serbisë.

Lista e plotë e dokumenteve që do të nënshkruhen sot:

1. Plani i konsultimeve ndërmjet NVM-ve të Serbisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë për 2019-2020.

2. Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e përdorimit të energjisë bërthamore për qëllime paqësore bazuar në teknologjitë e provuara dhe të testuara ndërmjet Qeverisë së Republikës së Sllovenisë dhe Qeverisë.

3. Deklaratë e përbashkët për bashkëpunimin në zbatimin e projektit për ndërtimin e një Qendre Rajonale për Teknologji Bërthamore në territorin e Serbisë.

4. Marrëveshja Administrative në mes Ministrisë së Punës të Qeverisë së Serbisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Punës dhe Sociale të Federatës Ruse për zbatimin e Marrëveshjes ndërmjet Serbisë dhe Federatës Ruse për Sigurimet Shoqërore.

5. Protokolli mbi Shkëmbimin e Instrumenteve që konfirmojnë Marrëveshjen ndërmjet Federatës Ruse dhe Republikës së Serbisë për Sigurimet Shoqërore.

6. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Punës, Punësimit, veteran dhe Çështjeve Sociale RS dhe Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale të RF për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes sociale.

7. Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin ruso-serb në fushën e zhvillimit të teknologjisë digjitale.

8. Memorandum i Mirëkuptimit në zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të hapësirës kozmike për qëllime paqësore ndërmjet Qeverisë së Republikës së Sllovenisë dhe “Roskosmos”.

9. Memorandumi i qëllimit për mirëmbajtjen e rregullt të infrastrukturës hekurudhore publike.

10. Memorandumi i Mirëkuptimit për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Fondit “Skolkovo”.

11. Memorandum në mirëkuptim të ndërsjellë mes VRS dhe organizata Autonome jo-komerciale, Agjencia për iniciativat strategjike promovimin e projekteve të reja të bashkëpunimit në fushën e inovacionit dhe zhvillimit teknologjik

12. Memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e projektit të zgjerimit të kapacitetit të PSG Banatski dvor në mes të Gasprom Export dhe Srbijagas.

13. Marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Fondit për investime direkte të Federatës Ruse dhe Agjencisë për Zhvillim Srbija.

14 Kontrata në projektimin dhe realizimin e punimeve në ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore të Republikës së Sllovenisë dhe ndërtimin e një qendre të unifikuar dërgimit për trenat e menaxhimit të trafikut në RS në mes të “infrastrukturës së hekurudhave të Serbisë” sh.a. dhe RŽD Internacional doo.

15. Memorandum e Bashkëpunimit në fushën e industrisë së gazit në drejtim të realizimit të projekteve të përbashkëta në fushën e prodhimit dhe të infrastrukturës të shpërndarjes tubacionit dhe gazit të lëngshëm natyror.

16. Memorandum për bashkëpunimin Serbi-Rusi në fushën e zhvillimit të inovacionit në sektorin e energjisë elektrike midis Qeverisë së RS dhe shoqërisë aksionare “Rosseti”.

17. Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit Shtetëror të Rusisë për Naftën dhe Gazin “Gubkin”.

18. Marrëveshje për bashkëpunimin ndërmjet ZPS “Silovija strojina” dhe “EPS” për rindërtimin e hidrocentralit Đerdap-2.

19. Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Sberbank Serbia dhe Telekom

20. Memorandum për bashkëpunim strategjik në mes të Universitetit të Beogradit dhe Universitetit të Minierave të Shën Petersburgut – Universiteti i Epërm.

21. Memorandum mirëkuptimi për lokalizimin e prodhimit industrial rus në territorin e Republikës së RS ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë të RS dhe Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë.

22. Deklaratë e Përbashkët midis Qeverisë së Federatës Ruse dhe Qeverisë së Serbisë mbi Themelimin dhe Kushtet e Aktiviteteve të Qendrave të Informacionit Kulturor.

23. Zgjidhja e investimeve për modernizimin e magazinimit të gazit “Banatski Dvor”.

24. Memorandumi i Mirëkuptimit për realizimin e projekteve të prodhimit të kombinuar të ngrohjes dhe energjisë në Serbi.

25. Memorandumi i Bashkëpunimit midis Universitetit të Beogradit dhe Institutit Shtetëror të Moskës për Marrëdhënie Ndërkombëtare – Universiteti MGIMO.

26. Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë dhe Kamazit.

* Është planifikuar që në margjinat e vizitës së Presidentit Putin të nënshkruhet dhjetë Memorandume dhe protokoll me kompanitë ruse për të ardhur në Beograd.