Në Kongresin e FIFA-s para disa ditësh janë futur disa rregulla të reja në futboll, të cilat duhet të zbatohen edhe në futbollin e Maqedonisë, para se gjithash rregulli për heqjen e golit si mysafirë.

“Nga sezoni i ardhshëm rregulli i golit si mysafir nuk do të vlejë. Nëse rezultati në dy ndeshjet psh është 3-2 dhe 2-1, atëherë do të ekzekutohen penallti. Ky do të jetë propozimi ynë te KD i FFM-së, që duhet të miratohet. Ky rregull do të futet në ndeshjet e kupës nga sezoni i ardhshëm. Synojmë që fusim edhe 20 lojtarë në procesverbal në vend të 18 që është deri tani, ndërsa në ligat më të ulëta do ketë nga 5 zëvendësime, megjithatë në tre ndërprerje. Ky do të jetë propozim i yni që do të vlejë për sezonin e ardhshëm”, tha Vasko Dojcinovski, komisar për gara në FFM.