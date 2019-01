Ketu s’do jem do jem larguar

Ne toke i tretur si te tjeret

Ne kafenene e preferuar

Nuk do me shohin kamarieret

Dhe neper udhet ku kam ecur

S’do ndihet kolla ime e thate

Mbi varrin tim do te rrije i heshtur

Nje qipariz si murg i ngrate

Ti do trishtohesh atehere

Se s’do me kesh ne dhome te gjalle

Dhe kur ne xham te fryje ere

Do qash me eren dalengadale

Por kur te jesh merzitur shume

Ne raft te librave kerkome

Aty do jem i fshehur une

Ne ndonje fjale a ndonje shkronje

Mjafton qe librin pak ta heqesh

Dhe un do te zbres do t’vi prane teje

Ti si dikur me mall do qeshesh

Si nje blerim pas nje rrëkeje