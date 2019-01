“Edhe Maqedonia shkon në NATO me shumë probleme. Ne banorët e Maqedonisë edhe një gjë nuk e kemi të qartë se në Ballkan ende nuk janë definuar hartat shtetërore dhe sipas meje do të ketë edhe një takim të fundit ku do të definohen hartat. Ka disa shtete në këtë mes që ngjajnë shumë si shtete të përkohshme. Unë nuk shpreh dëshirat e mia por atë që e vështroë. Mendoj se Maqedonia i harroi disa momente shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë edhe me fatin e saj në të ardhmen. Personalisht nuk pres të bëhet më mirë”, thotë mes tjerash në intervistën e tij për Lajm.Tv, analisti Kim Mehmeti.

