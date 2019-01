Sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, Aleksandar Kiracovski në konferencën e sotme për shtyp tha se ka informacion se mbi 80 deputetë janë bindur se ardhmja e Maqedonisë është në NATO dhe BE, ndërsa kjo është e kushtëzuar me marrëveshjen e Prespës dhe me ndryshimet kushtetuese.

Në lidhje me protesta e organizuar para qeverisë, Kiracovski tha se “çdo protestë është një e drejtë demokratike, jam i bindur se gjithçka është në bashkëpunim me udhëheqësit anti-perëndimore të OBRM-PDUKM-së”.

“Me propozime të paarsyeshme, OBRM-PDUKM-ja anti perëndimore ka kushtëzuar miratimin e ligjit për parandalimin të korrupsionit. Dallimi është në dy koncepte, ato janë për korrupsion dhe ne jemi kundër korrupsionit. OBRM-PDUKM ka të bëjë me një luftë të rreme kundër korrupsionit dhe ne jemi thelbësore. Nuk ka kompromis rreth kësaj”.

“Rekomandimet e BE-së për ligjin janë pozitive dhe prandaj do të shkojnë me flamur evropian. Republika e Maqedonisë do të marrë një trup të fortë që do të luftojë korrupsionin. Kështu bëhet një shtet me standarde të larta”, shtoi Kiçkovski.