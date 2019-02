Muhamet Krasniqi i njohur si komandant Malisheva ka shpjeguar lidhur me rrahjen që ka ndodhur në burgun e Shutkës në Shkup.

“Secili politikan qe ka te boj me kurthin…qe na bije ne dore do te rrahet e do te dermohet nga cilido pjestar i grupit tone. Sot ju lumte djema se e kallxuat veten.

Spiro Ristevskin e grushtoj Lirim Krasniqi, te lumte kushe. Mile janakievskin e grushtoj Esat Kafegjolli. Ma keni zbardh ftyren. Ne betejen nuk do ta ndalim pasi nuk pat deri sot shqiptar te marin hak per ne. Ne do ti ndeshkojm neper burg se ktu do na vijne.”, ka shkruar Malisheva. (INA)