Se pari desha te ta bej me dije se ne nuk jemi frikacakë, kurse ti bashkë me partijaket tuaj sje gjë tjeter vetem nje cop shoveni. Sa i perket rrahjes se bashkepartijakeve tuaj ish ministrave te Grujevskit ata jan me te lig se edhe ato prostitutat, te pakten ato kishin provuar të rezistojn.

Tani lidhur me rastin ton te njohur ne opinjon si rasti i Laxhes se Trimave ne kemi hyr per te drejta te bashkekombasve tanë, ndodhi ajo qe ndodhi por ne nuk jemi te lixh luftuam aq sa mundem dhe u dorzuam si rezultat i garantimit te OSBE-se,per sjellje korrekte nga ana e organeve te rendit te shtetit tuaj.

Tani te jau bejm me dije arsyet e konfliktit me ju shovenet e VMRO-DPMN-ese

1.Gruevski me bashk-puntoret e tij te pushtetit ka ekzekutuar 4 veta nga grupi yn, dhe per kete do te paguajë sot apo mbas 100 vitesh.

2.Ne jemi dorzuar me garanca,ata te cilet na kan rrahur me maska do te paguajnë sot apo mbas 100 vjetesh.

3.Gjat transportit për në Gjykatë jemi maltretuar sistematikisht nga njesir speciale të policise qe po ashtu jan komanduar nga po keta prostitutat politik te partis tuaj.

4.Na keni denuar jasht çdo kriteri normal, po ashtu me vendimin e prostitutave politike të partisë suaj.

E tani per fund ne disa her ju kemi then edhe ne sall te gjykates na vritni e ndoshta mbyllet ky problem, se per ndryshe këtë sjellje qe i permenda me larte zdo jau falim kurr, e në qoftë se je perzier edhe ti vlen edhe per ty personalisht.

