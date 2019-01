Gjykatat në aksion për të blerë makina luksozë. Pas Gjykatës së Tetovës, makinë luksoze do të blejë edhe Gjykata Administrative. Tenderi tashmë është shpallur dhe vlera e parashikuar e prokurimit është 27.559 euro, pa TVSH prej 18 për qind.

Kushti në dokumentacion është çmimi më i ulët. Gjykata Administrative kërkon të blejë një makinë me katër dyer, me motor Euro 6 me 190 kuaj-fuqi, me marsh automatik dhe me ngjyrë të zezë. Nga pajisjet e detyrueshme, sipas Gjykatës Administrative, makina duhet të ketë:Xhama të errësuara shtesë të pasme

Alsat M njoftoi tashmë se makinë të re ka blerë edhe Gjykata Themelore në Tetovë. Për 19 mijë euro kanë blerë makinë nga kompania nga Kumanova “Deluks – Auto”. Kompania fitoi tenderin si ofertuesi i vetëm. Sipas informacionit në dispozicion publik nga Byroja e Prokurimit Publik, kompania Deluks-Auto, me bazë në Kumanovë, vitin e kaluar mori mbi 450 mijë euro nga shteti në bazë të tenderëve të fituara për prokurimin e automjeteve të markës Shkoda.

Në listën e institucioneve që kanë blerë makina prej tyre janë Agjencia e Mallrave Rezervë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Byroja e Prokurimit Publik, Regjistri Qendror, Ministria e Mbrojtjes dhe Ndërmarrja Publike për furnizimin me ujë “Studençica” nga Kërçova. Sipas hulumtimit të rrjetit hulumtues ballkanik BIRN, kompania Deluks-Auto ishte donator në fushatën e LSDM-së. Pronari i kompanisë e mohoi këtë duke shpjeguar se vetëm ka mundësuar zbritje prej 12 mijë denarëve për mirëmbajtjen e makinave partiake.