Çdo vit në komunën e Graçanicës, por edhe në mbarë pjesën e Kosovës në jug të Ibrit, ka gjithnjë e më pak nxënës serb që regjistrohen në vitin e parë të shkollës. Sivjet, ky numër është për 12 për qind më i vogël në shkollën në Graçanicë, ndërkohë që në fshatrat përreth edhe shumë më i vogël, por përgjegjësit nuk japin të dhëna. Nga të rinjtë që shkojnë në fakultete, në Mitrovicën e veriut apo në qytetet në Serbi, rrallëkush kthehet. Situata e sigurisë aktualisht nuk është ndonjë problem i madh, kështu që bashkëbiseduesit tanë thonë se bëhet fjalë kryesisht për situatën e keqe ekonomike, por edhe për paqartësinë rreth marrëveshjes përfundimtare mes Beogradit dhe Prishtinës.

Kur filloi dialogu në Bruksel, edhe në Beograd edhe në Prishtinë shpesh kemi dëgjuar floskulën “dialogu zhvillohet për qëllim të jetës më të mirë të qytetarëve, edhe në Kosovë edhe në Serbi”. Sinqerisht, marrëveshjes rreth nostrifikimit të diplomave dhe lirisë së qarkullimit, në një masë edhe i ka përmirësuar kushtet e jetesës, por rrëfimi rreth marrëveshjes gjithpërfshirëse, sipas të cilit si një prej varianteve, parasheh edhe “përkufizimi” famoz, është tërisësisht i paqartë për qytetarët. Mu ky “përkufizim”, kjo “ndarje” apo “shkëmbim territoresh”, kohëve të fundit nxit migrimin e heshtur, sidomos të të rinjve.

Para një muaji, një hulumtim rreth temës së migrimit së serbëve nga Kosova, ka kryer organizata joqeveritare “Rrjeti për Aktivizëm Qytetar” (Mreža za građanski aktivizam).

“Rezultatet e hulumtimit, që si grup targeti pati shkollarët e mesëm por edhe studentët të universitetit me seli në Mitrovicë, kanë dhënë rezultate dështuese. Zaten, shumica e të rinjve nga komuna e Graçanicës, pas kryerjes së shkollave të mesme, të larta edhe fakulteteve, dëshiron të shkojë nga Kosova, kryesisht në Serbi ose jashtë”, thotë Ivan Todorović, drejtor i Rrjetit për Aktivizëm Qytetar, duke shtuar se të rinjtë gjithnjë e më të vendosur janë të shkojnë qëkur në skenën politike të Kosovës është paraqitur e ashtuquajtura ide e “përkufizimit”.

Drejtori i Shkollës Fillore (SHF) „Miladin Mitić“ nga Llapnasella dhe kryetari i Kuvendit të Graçanicës, Ljubiša Karadžić, thotë se në shumicën e mjediseve më të madhe serbe, sikur në Graçanicë dhe Llapnasellë, nuk ndihet migrimi, meqë numri i nxënësve po rritet, me ardhjen e familjeve nga fshatrat përreth komunës. Mirëpo, siç ka theksuar, numri i nxënësve të regjistruara në shkollat në Preoce apo në Çagllavicë është më i vogël prej vitit në vit.

Për qytetarët e Graçanicës, të cilën kanë lindur këtu, “përkufizimi” do të thotë ndarja e Kosovës në lumin Ibër.

“Kjo do të thotë që komunat veriore t’i takojnë Serbisë, e ne të mbetemi. Për ne edhe ashtu askush nuk brengoset që moti, as autoritetet kosovare as ato serbe. Nëse kjo ndodh, unë do ta shes pronën që e ka fituar qysh gjyshi im. Frikohem,”, thotë pesëdhjetëvjeçari Žarko. Ai konsideron se as politikanët serbë as ata shqiptarë nuk po u shpjegojnë se për çfarë po merren vesh në Bruksel, e as që dikush sinqerisht po ua garanton jetën e qetë dhe të sigurt.

“Unë me bashkëshorten gjithsesi do të mbetem të jetoj në Kosovë, dhashtë Zoti, por nëse ndodh ndarja, fëmijët këtu nuk do t’i la”, është kategorik dyzetvjeçari Milan D.

Ajo që sidomos është e rendësishme për banorët e Graçanicës, janë deklaratat, si të politikanëve shqiptarë ashtu edhe të atyre serbë.

“Mua po më duket se dikush qëllimisht dëshiron të na frikësojë, në mënyrë që të shkojmë nga këtu”, thotë Snežana nga Çagllavica, duke shtuar se kur i dëgjon lajmet mendon se ka filluar lufta.

“Frika është e madhe. Kujtojmë vitin 1999 dhe 2004, por sot njëfarë “paqartësi” është e madhe. Politikanë japin deklaratat që nuk i kuptojmë. Flasin për ndarje, se do të mbetemi të pambrojtur, se do të ketë luftë. Vërtet nuk e dij… Këtu për ne nuk ka ardhmëri. Serbia na ka braktisur, e shqiptarët fare nuk çajnë kokë për ne”, thotë një profesoreshë tridhjetëvjeçare.

Politikanët që përfaqësojnë serbët e Kosovës, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, kryesisht thonë bëjnë krejt çka është e mundur në interes të komunitetit serb, por se elita politike shqiptare nuk po angazhohet sa duhet që minoritetet të ndihen të sigurta.

“Të githa temat tona, që nga punësimi, siguria personale dhe e pronës, kanë mbetur të pazgjidhura, meqë për këtë nuk pati vullnet tek shqiptarët dhe ne mirëkuptim për zgjidhjen e tyre nuk do të gjejmë në mesin e shqiptarëve”, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Ekonomisë të Serbisë, Branimir Stojanović, deri vonë zëvendës i kryeministrit të Kosovës.

Në bisedë me banorët e komunës së Graçanicës, kemi dëgjuar mjaft vërejtje në punën e administratës lokale dhe në transparencën e saj. Krerët komunalë megjithatë thonë se janë duke bërë krejt çka është në fuqinë e tyre për ta ndalur migrimin e serbëve.

Zëvendësi i kryetarit të komunës së Graçanicës, Saša Danić thotë se administrata lokale i ndihmon familjet e rrezikuara, çiftet e reja, por se vet komuna nuk mund ta ndalë shpërnguljen.

“Synimi ynë kryesor, qëkur e kemi marrë përsipër udhëheqjen e kësaj komune, është mbijetesa dhe mbetja e banorëve në këtë territor”, thotë Danić.

Për Momčilo Trajković-in, kryetar i Forumit Nacional Serb, arsyeja e largimit të serbëve nga këto treva është situata ekonomike dhe mosrespktimi i të drejtave të minoriteteve nga autoritetet kosovarë, por këtu është edhe mosuniteti i serbëve dhe ndarja në baza politika të përfaqësuesve politik serbë.

Edhe ne gazetarët nuk e kemi të qartë për çfarë po bisedohet në Bruksel. Pas takimeve të deritashme, prej politikanëve nga Serbia dhe nga Kosova kemi dëgjuar deklarata të ndryshme, rëndom krejtësisht kundërshtuese. Nga Bashkimi Europian kryesisht vijnë porositë se ata do të mbështesin cilëndo marrëveshje që e arrijnë Beogradi dhe Prishtina. Situata e deritashme, vënia e taksave në produktet nga Serbia dhe kushtëzimi i palës beogradase dhe prishtinase për vazhdimin e dialogut, fusin edhe më shumë konfuzion. Serbët në jug të Ibrit sidomos janë të goditur nga një zhvillim i tillë i situatës, edhe pse rrallë kush i përmend ata. Edhe autoritetet kosovare edhe ato të Serbisë kryesisht “brengosen” rreth veriut, ku, deshëm ne apo ajo të pranojmë, jeta është dukshëm më e lehtë.