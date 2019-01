Ligji është miratua me 357 vota për dhe 22 kundër Dhoma e Përfaqësuesve në SHBA ka miratuar me shumicë dërrmuese një projektligj që konfirmon mbështetjen e Kongresit për NATO-n në mes të shqetësimeve të reja lidhur me angazhimin e Presidentit, Donald Trump në aleancën 29-anëtarëshe. Ligji është miratua me 357 vota për dhe 22 kundër dhe ndalon përdorimin e fondeve për t’u tërhequr nga Aleanca, raportojnë mediat amerikane. Si i tillë ky konfirmon se politika e SHBA-ve është të qëndrojë si pjesë e aleancës. Kohë më parë, “New York Times” ka raportuar se presidenti amerikan, Trump vitin e kaluar ka paraqitur disa herë idenë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga NATO-ja. Vetëm disa orë para votimit, ndihmëssekretari i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Wess Mitchell paraqiti dorëheqjen e tij. Mitchell është një përkrahës i hapur i NATO-s.

