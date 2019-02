Sekretari i Përgjithshëm i NATO-së, Jens Stoltenberg, në një konferencë për media lidhur me takimin (13.02-14.02) u prononcua edhe për transformimin e FSK-së. Ai këtë herë i aktualizoi deklaratat e tij rreth këtij procesi duke thënë se “disa aleatë kanë konsideruar, se ka qenë një moment i papërshtatshëm për të bërë trasnforimimin” e FSK-së në ushtri”. Më parë Stoltenberg ishte shprehur, se “NATO konsideron se është një kohë e papërshtatshme për këtë proces.”

Në këtë konferencë shtypi Soltenberg gjithashtu tha, se në Kosovë NATO ka dy lloje të prezencës KFOR-in misioni i të cilit do të mbetet i pandryshuar dhe misione të ngritjes së kapaciteteve të FSK-së, të cilat NATO është duke i shqyrtuar.

“Është me rëndësi që të bëjmë dallim në mes të dy llojeve të prerzencës së NATO-s në Kosovë. Operacioni i KFOR-it nuk do të preket. Ky operacion do të vazhdojë pasi kontribuon në stablitet dhe prosperitet në Kosovë si dhe rajon. Ajo çfarë ne do të shqyrtojmë janë aktivitete jashtë misionit të KFOR-it që është formë tjetër e ndërtimit të kapaciteteve”, theksoi ai.

Stoltenberg, gjithashtu tha, se sa i përket FSK-së NATO-ja pret respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare duke përfshirë edhe ato të Brukselit, ku ceket se pjesëtaret e FSK-së nuk do të shkojnë në Veri të Kosovës.

Në pyetjen, se si ka ndikuar zgjerimi i aleancës në Ballkan, Stoltenberg tha, se Aleanca ka luajtur një rol aktiv në rajon në arritjen e paqes atje.

“Zgjerimi e ka forcuar NATO-n por duhet të stabilizojë rajonin. Kjo duhet që edhe të forcojë vendet që i janë bashkuar NATO-s”, tha ai.

“Nuk duhet të harrojmë, se në vitet 90-të kemi parë situata të luftës dhe krimeve. NATO ka luajtur rol kyç në stabilizimin e këtyre vendeve. Ka shumë probleme por është mirë të shohim vende si Kroacia, Sllovenia Mali in Zi dhe Shqipëria”

Ambasadorja e SHBA nё NATO Kay Bailey Hutchinson, konfirmoi, se NATO do të punojë me Qeverinë e Kosovës për t’u kujdesur që të krijohet një forcë mbrojtëse shumë etnike, e cila i përfshin të gjitha pakicat, dhe e cila do të shndёrrohet nё forcё që do të veprojё për të mirёn e vendit dhe stablitetin.