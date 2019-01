Kosova është në rrezik që në të ardhmen të mbetet pa Infermierë.

Kryetar i Odës së Infermierëve të Kosovës, Naser Rrustemi tha se është shqetësuese që infermierët e Kosovës po ikin prej Kosove.

“Nëse vazhdon me këtë ritëm, do të mbesim pa infermierë”, tha ai sot në “Studio e Hapur”, në Radio Televizionin e Kosovës.

Sipas tij koeficienti që është paraparë për infirmierë është jo i mirë. Momentalisht me këtë pagë nuk mbahet një familje”, tha ai. Sipas tij nëse nuk ndryshohet koeficienti për infermierë që është paraparë me ligjin e ri të pagave, Kosova do të jetë e detyruar të marrë personel nga vendet e treta, pasi që vendi nuk do të ketë më infermierë.

Ai bëri me dije se paga e infermierëve është nga 360 euro e tutje.