Nxënësit e fshatit Kosturnik i thonë lamtumirë shkollës së e vjetër, ngaqë do të kenë objekt të ri shkollor. Këta 24 filloristë, deri më tani kanë mësuar në një objekt privat ashtu siç është zhvilluar mësimi i gjeneratave të tjera për 25 vjet rresht. Banorët nuk lejuan që gjatë përurimit të objektit të ri shkollor të marrin pjesë përfaqësues të partive politike apo institucioneve, në shenjë pakënaqësie ndaj heshtjes së tyre gjithë këto vite lidhur me kërkesat për shkollim. Pas kërkesave të shumta të kryesisë së fshatit, të cilët thonë se asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje nga Ministria e Arsimit dhe Komuna e Kumanovës, me nismën e tyre ndërtuan objektin e ri që ka 3 klasa. Kryetari i këtij fshati verior të Kumanovës, Qail Qaili tha se ky projekt i nisur në prill të vitit 2016, deri më tani ka kushtuar rreth 30 mijë euro.

“E kam një kontribuues të vogël këtu, ky quhet Altin Qerimi, nxënës i klasës së tretë, i cili kur më ka pa fletoren që po tuboj të holla për ndërtimin e shkollës e ka zgjatë dorën dhe ka dhënë 5 euro. Sot edhe lotëve të gëzimit nuk mund t’i përmbahem.” -u shpreh Qail Qaili, Kryetar i fshatit Kosturnik

Arsimtari i parë i fshatit, Femi Xhaferi, i cili së bashku me 4 kolegët e tjerë zhvillon procesin edukativo-arsimor deri në klasën e pestë, thotë se tani do ta kenë më lehtë të punojnë.

“Kjo për arsimtarët, por edhe për nxënësit ka qenë e vështirë shkaku se me një klasë të vogël është zhvilluar mësimi i tipit të kombinuar me dy apo tri paralele. Ka qenë mjaft e vështirë, kur klasa është shfrytëzuar edhe si zyrë e arsimtarëve, ku kolektivi nuk ka pasur vend të pijë as një ujë e kafe.” -tha Femi Xhaferi, Arsimtar

Drejtori i sektorit të arsimit në Komunën e Kumanovës pranon që institucionet kompetente nuk kanë bërë asgjë për këtë fshat, por premton që në të ardhmen do t’u ofrojnë ndihmë.

“Banorët, pra prindërit e kanë marrë fatin në duart e tyre dhe vetë e kanë ndërtuar objektin, i cili i përmbushë nevojat dhe standardet për t’u zhvilluar procesi edukativo-arsimor. Për fat të keq as komuna e as shteti, e cila është përgjegjëse për të gjitha investimet kapitale, ashtu edhe në fushën e arsimit, nuk erdhën në radhë që për këtë shkollë të bëjnë diçka për t’i përmirësuar kushtet.” -thekssoi Zhika Kërstevski, Drejtor i sektorit të arsimit, Kumanovë

Nga ky fshat verior i Kumanovës thonë se fëmijët e tyre deri në vitin 1976 kanë mësuar në gjuhën maqedonase, duke ecur kilometra të tëra në këmbë nëpër fshatrat përreth. Tani paralelet shqipe të disperzuara nga shkolla fillore amë e fshatit Tabanoc, mund të mësojnë në kushte normale.