Edhe përkundër dorëheqjes, Gjoko Kotevski vazhdon të mbetet drejtor i burgut të Shutkës, deri në përfundimin e zgjedhjeve presidenciale. Këtë vendim Qeveria e mori në seancën e mbrëmshme, pasi siç thonë ata në Kodin Zgjedhor, është e ndaluar emërimi dhe shkarkimi në këtë periudhë, pra kur më janë shpallur zgjedhjet.

Muhamet Hoxha, zëdhënës i Qeverisë

“Në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, u konstatua dorëheqja e drejtorit të burgut hetues të Shuto Orizares dhe e njejta do të shqyrtohet sërish pas përfundimit të procesit zgjedhor, pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale duke marrë parasysh se është dhënë në kohën kur janë shpallur zgjedhjet presidenciale”.

Ata bëjnë të ditur se Kotevski mbrëmë deri tek Qeveria i kishte dorëzuar dorëheqjen dhe raportin lidhur me incidentin në të cilin ishin sulmuar ish ministrat Spire Ristovski dhe Mile Janakieski. Ky raport sipas zëdhënësit Mile Boshnjakovskit, është dorëzuar edhe tek Drejtoria për zbatimin e sanksioneve dhe këta të fundit janë përgjegjës për ta finalizuar këtë raport dhe si të atillë ta dorëzojnë pastaj në Ministrinë e Drejtësisë.

Mile Boshnjakovski, zëdhënës i Qeverisë

“Sa i përket raportit për atë rast, ajo që duhet ta dini se raporti i drejtorit është dorëzuar deri tek Drejtoria e Sanksioneve, në formë procesuese, pra ata janë ato që atë raport duhet ta finalizojnë dhe ta dorëzojnë deri tek Ministria e Drejtësisë. Lidhur me gjetjet e te njejtës, do të formohen vlerësime të cilat do duhet të zbatohen. Në këtë fazë, nuk mund të themi çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë”.

Një ditë pas incidentit në burgun e Shutkës, me kërkesë të kryeministrit Gjoko Kotevski dha dorëheqje. Kotevski kishte thënë se fillimisht janë ngritur masa disciplinore për 11 persona në burgun e Shkupit, tek të cilët janë vërtetuar lëshime në veprime, duke shtuar se ky numër nuk është përfundimtarë.

Emine Ismaili /SHENJA/