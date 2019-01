Uran Krasniqi

Më 24 janar 1948 në Tetovë u lind Arbën Xhaferi.

Gazetar, studiues i Filozofisë, aktivist për të drejta e liri kombëtare, politikan.

Vlera e Xhaferit për shqiptarët është e madhe. Nëse heronjtë e rënë në luftëra kanë mbrojtur shqiptarët me armë, Xhaferi i ka ruajtur ata me laps. Askush sikur Xhaferi nuk ka zbërthyer planet e mbrapshta të sllavëve dhe të ekstremistëve fetarë të Lindjes për shqiptarët. Askush më qartë nuk ka folur për orientimin që duhet ta kenë shqiptarët. Në këtë kuptim, ai është i barasvlefshëm me një hero kombëtar, që ka luftuar me pushkë.

Librat e Xhaferit janë një thesar.

Ministritë e Arsimit, në shtetet ku qeverisin shqiptarët, duhet të fusin në tekste shkollore në vitin e fundit të gjimnazit disa prej teksteve të Xhaferit, në të cilat trajtohet identiteti i shqiptarëve.