Reformat në media janë një test i vërtetë për Qeverinë, kështu vlerëson kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Mlladen Çadikovski. Ai në intervistën javore për REL, ka thënë se ndrrimi i pushtetit aktual ka sjellë një ndryshim në raportin drejt mediave, por ajo nuk është e mjaftueshme. Ai thotë se ka më shumë transparencë dhe llogaridhënie por ka akoma probleme me të cilat ballafaqohen mediat. Sipas tij, edhe sot ka ministra që shantazhojnë gazetarët me padi, ministra që kualifikojnë media dhe ministra që në vend se të përgjigjen në pyetjet e gazetarëve, ata përgjgijen me kundër pyetje, më së shpeshti në formë ironike.

Mlladen Çadikovski, ShGM

“Ajo nuk është mirë, kështuqë raporti ndaj mediave mund të merr ndonjë notë kaluese, por është larg nga ajo që duhet të jemi të kënaqur. Test i vërtete vijon kur duhet t’i shohim reformat që duhet të zbatohen në media dhe posaçërisht ajo për të cilën ne me vite kemi bërë përpjekje, është që të ndërpriten lidhjet dhe relacionet e pushtetit – biznes qendrat e fuqisë me mediat në mënyrë që mediat të korruptohen”.

Ai tha se është kundër financimit të mediave me para publike, duke thënë se këto para dhe masa në të kaluarën, në pjesën më të madhe janë përdorur si tentim për korruptim të mediave.

“Nga ana tjetër, vlerësojmë se ka media lokale dhe rajonale të cilat duhet të jenë mbështetje të caktuar për funksionim. Mendojmë se kjo mund të bëherë përmes investimeve të cilat nuk përfshijnë para, që do të thotë lirim të caktuar nga tatimet, lirime të caktuara nga taksat që këto media i paguajnë shtetit, agjencioneve të ndryshme dhe institucioneve tjera shtetërore. Ata janë të ngarkuar me të gjitha këto, gjithë këto janë para, por kur do të liroheshin në një bazë horizontale në mediat lokale dhe rajonale, ajo do të kishte shumë rëndësi për punën e tyre financiare dhe për punësimin e njerëzve të ri”.

I pyetur rreth rangimeve të dobëta të vendit, sa i përket lirive të mediave, Çadiikovski tha se arsyet për këtë janë sistematike. Sipas tij, gjatë dhjetë viteve të kaluar është bërë një shtrembërim i madh i sistemit mediatik, që ka sjellur në rënie të profiesionalizmit të gazetarëve.

Teuta Buçi /SHENJA/