Fanella e klubit të Cërvena Zvezdës nga Beogradi, e klubit famëkeq, pavarësisht cilit sport i takojnë, janë të padurueshme në shumë rajone të Ballkanit! As në Kosovë e as në Kroaci, kjo fanellë nuk durohet, kur dihet se kush është klubi i Cërvena Zvezdës, klub që njihet për nacionalizëm të shfrenuar.

“Dy njerëz ‘qytetar’ me fanella te C. Zvezdës janë sulmuar në orët e pasdites në Split, ishin ulur në kafiteri në Rivë dhe pastaj janë sulmuar, pasi i kanë treguar shenjat e Zvezdës apo janë vërejtur shenjat e Zvezdës dhe kanë filluar të ikin e njëri shpëtoi pasi u gjuajt ne det.

Siç shkruan portali Dalmatin ka të bëjë me vaterpolistët e klubit C. Zvezdës të cilët kanë pasur me luajtur sot me Mornarin në Split. Policia në orën 13 e 40 ka marr lajmin që në Rivë është sulmuar një person dhe kërkojnë sulmuesit që kanë sulmuar zvezdashin, i sulmuari ka marr disa goditje, ju ka ofruar ndihma por ka refuzuar tregon portali kroat “Index.hr”.(koha.mk)