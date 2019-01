Kryeministrja e Britanisë së Madhe, Theresa May, ka thënë se refuzimi i marrëveshjes aktuale për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të ishte shembull katastrofik dhe i pafalshëm i shkeljes së besimit në demokraci.

Vetëm dy ditë para votimit të marrëveshjes në Dhomën e Ulët, kryeministrja e ka publikuar një shkrim, me anë të të cilit u ka bërë thirrje deputetëve që ta bëjën atë që e ka quajtur vendim të drejtë për vendin dhe ta mbështesin planin kundërthënës të saj për shkëputje nga Bashkimi Evropian.

Ajo ka paralajmëruar se dështimi i këtij votimi mund ta sjellë largimin e Britanisë së Madhe pa marrëveshje ose mbetjen e vendin në BE, nëse deputetët nuk janë të gatshëm të përballen me paqartësitë që vijnë nga shkëputja pa marrëveshje. May ka thënë se vota e së martës është vendimi më i madh dhe më i rëndësishëm që deputetët e kësaj gjenerate do ta marrin.

“Populli ka votuar që Britania e Madhe të largohet nga BE-ja. Nuk mund ta anashkalojmë këtë. Dështimi i marrëveshjes do të ishte një thyerje katastrofike dhe e pafalshme e besimit në demokracinë tonë. Është koha që kuvendi t’i harrojë lojërat dhe ta bëjë atë që është e duhur”, ka thënë ajo, shkruan “The Guardian”.