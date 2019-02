Në Kuvend sot pritet të diskutohet për propozim-ligjin për ndryshimin Ligjit Zgjedhor, me procedurë të shkurtë. Me këtë propozim-ligj do të fshihen detyrimet për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve që të kryejë monitorim të portaleve gjatë procesit zgjedhor, duke pasur parasysh se KSHZ nuk ka kushte teknike për të realizuar këtë aktivitet. Me ndryshimet e propozuara për monitorim do të angazhohet Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale. ASHMAA është e detyruar në afat prej 30 ditëve nga miratimi i këtij ligji të sjell metodologji për monitorimin e mediumeve gjatë procesit zgjedhor dhe të njëjtat t’i publikojë në web faqen e saj.

