Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ende mban mbledhjet e punës në një sallë me mbishkrimin ku figuron emri i shtetit si Republika e Maqedonisë. Edhe pse tashmë ndryshimet Kushtetuese janë në fuqi, së bashku me emrin e ri të shtetit, ky institucion ende nuk ka bërë korrigjim të emrit të shtetit në Republika e Maqedonisë së Veriut. Derkovski tha se edhe zgjedhjet presidenciale janë shpallur me emrin Republika e Maqedonisë, pasi ishte para se të bëheshin ndryshimet kushtetuese, dhe në këtë situatë, ai i zbaton zgjedhjet për president të Republikës së Maqedonisë, e jo për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Oliver Derkovski, kryetar i KSHZ-së

“Ne jemi organ shtetëror që vetëm i zbaton zgjedhjet. Ne këtë e bëjmë në bazë të vendimit të kryetarit të Parlamentit, prandaj po zbatojmë zgjedhjet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Maqedonisë. Ndërkohë kishte edhe ndryshime kushtetuese të cilat na obligojnë neve si organ shtetëror që ta respektojmë ligjet dhe Kushtetutën. Unë jam legalist i cili i respekton normat pozitive ligjore. Ashtu siç janë në momentin ashtu do ti zbatojmë. A janë të mira a të këqija pyesni atë që i ka sjellë”

Derkovski shpjegoi se nuk do të ketë asnjë dilemë se çfarë emri i shtetit do të figurojë fletëvotimet, pasi që as në zgjedhjet e kaluara të organizuara në vitin 2014, nuk ka patur emër shteti, por vetëm flamur.

Oliver Derkovski, kryetar i KSHZ-së

“Në fletëvotim nuk shkruan asgjë. Nuk ka pasur asgjë as në vitin 2014. Mund ta shihni shembullin që e kemi vendosur në korrnizë në korridor”

Ndërkohë, KSHZ-ja u bëri thirrje të gjithë mërgimtarëve që duan të votojnë në zgjedhjet presidenciale që të bëjnë kërkesë në KSHZ për të votuar. Paraqitja bëhet në diaspora.sec.mk ose në zyrat diplomatike konsulare të Maqedonisë në diasporë. Kushti për tu zhvilluar zgjedhjet në ndonjë prej ambasadave është që të ketë të paktën dhjetë paraqitje.

Deri më vetëm 115 persona gjithësej kanë bërë kërkesë për pjesëmarrje në zgjedhje, 81 persona janë paraqitur në mënyrë elektronike, ndërsa 35 kanë bërë kërkesë në ambasadat e Maqedonisë në diasporë. Afati për paraqitje të të gjithë atyre që duan të shfrytëzojnë të drejtën e votës nga diaspora, është deri me 14 prill.

KSHZ njoftoi edhe për vendimin që mbi 2 mijë qytetarëve të moshuar që jetojnë në shtëpitë e pleqve, të kenë mundësinë që të votojnë një ditë para zgjedhjeve, sikurse të sëmurit, të burgosurit e të tjerë.

KSHZ ja deri më tani ka biseduar me ministrinë e punëve sociale për të realizuar këtë mundësi, dhe deri më tani ka pajtueshmëri për të zhvilluar votimin në një shtëpi të pleqve që është në kompetenca shtetërore dhe në një që është private. Ferikan Iljazi Arifi /SHENJA/