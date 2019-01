Rrugët dytësore në Tetovë bashkë me trotuaret, edhe në ditën e tretë pas reshjeve të borës mbeten të pa pastruara. Kështu duket pjesa e trotuareve në rrugët dytësore këtu në qytetin e Tetovës. Edhe pse duhej të ishin pastruar që para shumë ditësh, megjithatë, edhe në ditën e tretë të reshjeve të borës, trotuaret në rrugët dytësore janë kështu siç i shihni”. Shumë vështirë është ecja, nuk është pastruar asgjë rrëshqet gjithandej. Rrash dy herë çka t`ju them. Komuna deri më tani asgjë s`ka bë, as pastrimin, as ujësjellësin asgjë”. Ne e kemi patinazhin më të gjatë në botë, afër dhjetë kilometra, nga UEJL deri tek stadiumi i qytetit, dhe kjo është mirë për qytetarët se do mësojnë edhe patinat ti vozisin”. Vet e pastrojmë neve gjithnjë, këtë rrugë këtej nga neve vet e pastrojmë. Trotuaret edhe me borë edhe me vetura ja shihni si janë”. Për pasojë të kësaj situate me ngricat e paraqitura nëpër rrugë dytësore dhe trotuare, rezultati i lëndimeve dhe thyerjeve të ekstremiteteve është ky. Po për tre ditë sigurisht ka pasur më shumë se 100 fraktura. Kategoria më e prekur që vijnë janë fëmijët dhe të moshuarit, ndërsa më së shpeshti ka lëndime në nijet ë këmbëve dhe duarve dhe të kurrizit, sidomos tek më të moshuarit- deklaroi Mirosllav Koçovski. Kryeshef i repartit të ortopedisë. Nga komuna e Tetovës, arsyetohen se, vonesat janë shkaktuar shkaku se fillimisht janë pastruar rrugët kryesore dhe rrugët e fshatrave të malësisë, ndërsa nda dita e djeshme kanë filluar edhe pastrimet e trotuareve dhe rrugëve dytësore. Bashkim Sulejmani

Loading...