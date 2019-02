Programi i nënshkruar për bashkëpunim në sferën e kulturës ndërmjet Ministrisë së Kulturës të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Bullgarisë.

Ministri i Kulturës i Republikës së Maqedonisë, Asaf Ademi, sot qëndroi në vizitë pune njëditore në Republikën e Bullgarisë si pjesë e delegacionit zyrtar të udhëhequr nga Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, z. Zoran Zaev.

Në kuadër të vizitës, ministri i Kulturës me kolegun e tij bullgar, Boil Banov, e nënshkruan Programin për bashkëpunim në sferën e kulturës ndërmjet Ministrisë së Kulturës të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Bullgarisë. Ky dokument bilateral i cili i bashkëngjitet Marrëveshjes së nënshkruar për fqinjësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim do t’i intensifikojë lidhjet kulturore ndërmjet të dyja vendeve në të cilat në të kaluarën u realizuan iniciativa dhe projekte të shumta nga të gjitha veprimtaritë nga sfera e kulturës. Në të dyja vendet nga viti 2005 ekzistojnë edhe qendra informative kulturore në të cilat vazhdimisht prezantohen artistët dhe institucionet nga të dyja vendet.

Në kuadër të vizitës, ministrat e Kulturës vendosën edhe kurorë lulesh te përmendorja e Goce Dellçevit në Sofje, me çka u shënua 147-vjetori i lindjes së kolosit, njëherazi ishin të pranishëm edhe në programin artistik kulturor, i cili me këtë rast u realizua në Qendrën Informative Kulturore të Republikës së Maqedonisë në Sofje. Në ngjarje ishin të pranishëm artistët nga më tepër shtete të cilët interpretuan fragmente nga krijimtaria e Petre M. Andreevski, Pejo Javorov, si dhe nga kolosët e muzikës, Zhorzh Bize, Xhuzepe Verdi, Johan Shtraus, etj.

Loading...