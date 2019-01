Kosovës i duhet demokraci, drejtësi dhe zhvillim që të kemi paqe, stabilitet e siguri të qëndrueshëm. Paqja, stabiliteti dhe siguria duhet të jenë konsekuenca të shtetit tonë të drejtë e demokratik, zhvillimor e social.

Kështu ka deklaruar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, një prezantim të mbajtur para 120 studentëve nga Austria.

“Unë iu shpjegova se vizioni i Lëvizjes VETËVENDOSJE! për të ardhmen e Kosovës bazohet në shtyllat mbi të cilat u ngrit edhe Bashkimi Evropian: ndërtimi i institucioneve dhe paqes përmes antifashizmit, i shtetit zhvillimor dhe drejtësisë sociale, si dhe NATO-ja si aleancë për siguri”, ka njoftuar Kurti në Facebook.

Kurti u ka thënë studentëve se me Fondin Sovran e Bankën Zhvillimore, me luftimin e krimit e të korrupsionit, me ndërlidhjen e arsimit me ekonominë, ‘qeverisja e ardhshme nga Lëvizja VETËVENDOSJE! do ta nxjerrë Kosovën nga kriza dhe do ta mundësojë e realizojë përparimin e gjithmbarshëm’.

"Pas prezantimit, bashkë me studentët diskutuam për shumë çështje, veçanërisht per konceptin e 'vetëvendosjes' dhe kuptimin e posaçëm progresist që merr në kontekstin e vendit tonë, në atë të rezistencës kundër shtypjes, mospranimit të shfrytëzimit dhe çlirimit nga kolonializmi. Si e tillë, vetëvendosja është demokratike, vjen prej poshtë e lind nga populli, dhe shpreh vullnetin e tij për barazi e liri, për drejtësi dhe zhvillim", ka përfunduar Kurti.