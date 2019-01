Ai ishte ftuar nga moderatorja, Arbana Osmani për të surprizuar Nailen, por Arbana kishte përgatitur një kundër surprizë për Agronin.

Surpriza për të ishte mbesa e tij, Adea, e cila kishte disa kërkesa për gjyshin e saj. Para disa muajve Agron Llakaj është bërë sërish gjysh dhe për këtë arsye Adea kishte filluar të bëhej xheloze.

Sipas saj gjyshi i kushtonte më shumë vëmendje nipit, Teos dhe se ajo ndihej e mënjanuar. Agroni i emocionuar dhe i përlotur iu drejtua mbesës së tij me këto fjalë:

“Gjyshi e do shumë Teon, vëllanë tënd dhe fëmijët e tjerë që do vijnë pas tij, por ti je motivi i jetës sime. Mëso ta ndash botën me të tjerë sepse kështu do të jetë akoma edhe më e bukur!”

Adea u shpreh se idhulli i saj është gjyshi dhe të gjithë duhet dinë se ajo është mbesa e aktorit të madh, Agron Llakaj.

Top Channel