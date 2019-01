Filloi interpelanca e VMRO-DPMNE-së kundër ministrit të Punëve të Jashtme Nikolla Dimitrov. Me arsyetimin për ngritjen e interpelancës, koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-së Nikolla Micevski, e ka akuzuar kreun e diplomacisë për dëmtimin e Maqedonisë me marrëveshjet e nënshkruara me Greqinë dhe Bullgarinë.

Nikolla Dimitrov nuk ishte i denjë në frymën e vlerave Evropiane të kërkojë falje për fyerjet ndaj shtetit. Dëmtimi i parë nga ana Dimitrovit ishte marrëveshja mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, i cili është tërësisht i dëmshëm për vendin. Me atë marrëveshje ne u pajtuam ti ndryshojmë librat dhe historinë. Ndërsa me Marrëveshjen e Prespës ju e shitët mundin e Maqedonisë, i degraduat të drejtat ne KB. U distancuat nga gjuha dhe të drejtat tona. Marrëveshja e Prespës nuk është sukses i juaj por dështim. Premtuat se nuk do të ndryshohet Kushtetuta dhe doli që të ndryshohet. Premtuat se nuk do të jetë për përdorim ndërkombëtar dhe doli se është për përdorim ndërkombëtar. Siç ndryshonin qëndrimet e Greqisë ashtu ndryshonin edhe qëndrimet tuaja. Populli maqedonas në referendum i tha se nuk është për këtë Marrëveshje, por Ju nuk e dëgjuat popullin. Referendumi ishte i pasuksesshëm”, tha Micevski i cili kërkoj të votohet për largimin e Dimitrovit nga posti i ministrit të Punëve të Jashtme.